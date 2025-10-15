Sarah Engels wird 33 – so hat sie sich in all den Jahren verändert

Happy Birthday, Sarah!

Am 15. Oktober feiert Sarah Engels ihren 33. Geburtstag. Dabei hat sich die Sängerin in den letzten Jahren nicht nur musikalisch, sondern auch optisch stark verändert. Wir fassen ihren Beauty-Wandel für euch zusammen.

Sarah Engels im Wandel der Zeit

Bekannt wurde Sarah 2011 durch „Deutschland sucht den Superstar“. Damals stand sie mit süßen 18 Jahren auf der Bühne, noch mit schüchternem Lächeln und glatten, braunen Haaren. Ihr damaliger Stil: jung, natürlich und ein bisschen unsicher.

Sie setzte damals noch auf einen schlichten, natürlichen Look. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der zweite Platz hinter Pietro Lombardi war der Startschuss für ihre Karriere und für ihren Wandel. Nach DSDS folgte die erste Single „Call My Name“, die sofort auf Platz zwei der Charts schoss. Es folgten Alben wie „Heartbeat“, „Zurück zu mir“ und „Im Augenblick“.

Mit DSDS schaffte die Sängerin 2011 ihren Durchbruch. Foto: imago stock&people

Mit dem wachsenden Erfolg kam auch mehr Selbstbewusstsein. DAS sah man. Sarah wurde experimentierfreudiger: mal mit helleren Strähnchen, mal mit wilden Locken oder mal im eleganten Glamour-Look. Aus der braven DSDS-Kandidatin wurde eine stilsichere, selbstbewusste Frau.

Sarah Engels in der TV Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ (11.01.2025) im Velodrom in Berlin. Foto: IMAGO/Future Image

Ihr Leben blieb selten privat. Die Beziehung und spätere Ehe mit Pietro Lombardi war jahrelang Thema in den Medien. Nach der Trennung 2019 folgte ein Neuanfang, auch optisch. 2018 präsentierte sie sich mit neuem Sound, neuer Frisur und neuem Selbstverständnis.

Stil, Selbstsicherheit, Sarah

Sarah Engels zu Gast bei der NDR Talk Show am 5.09.2025 in Hamburg. Foto: IMAGO/APress

Heute steht Sarah Engels für Power, Stil und Vielseitigkeit. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Mutter und eine feste Größe im deutschen Showgeschäft. Neben Musik trat sie in TV-Formaten wie „Dancing on Ice“ und „The Masked Singer“ auf. 2022 spielte sie sogar die Hauptrolle im Sat.1-Film „Die Tänzerin und der Gangster“.

Julian und Sarah Engels bei der Filmpremiere von „BETTER MAN – The Robbie Williams Story“ am 08 12 2024 in Köln. Foto: IMAGO/Sven Simon

Privat hat Sarah ihr Happy End gefunden. 2021 sagte sie Ja zu Julian Büscher, mit dem sie Tochter Solea bekam. Aus ihrer früheren Beziehung mit Pietro Lombardi stammt Sohn Alessio, der 2015 geboren wurde.

Vom schüchternen Casting-Girl zur selbstbewussten Frau! Dieser Wandel kann sich sehen lassen.