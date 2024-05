Sarah Engels bringt Fans mit riskanter Aktion auf 180 – „Unverantwortlich als Mutter“

Dass Sarah Engels viel Action braucht, dürfte ihren Fans mittlerweile bekannt sein. Die Kölnerin, die 2011 durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt wurde, hält ihre Fans im Netz mit ihren sportlichen Aktivitäten regelmäßig auf dem Laufenden.

So auch während ihres Urlaubs in Dubai, wo Sarah Engels in den vergangenen Tagen mit ihrem Ehemann Julian ein paar schöne Stunden zu zweit verbrachte. Das Paar wagte dort etwas, was jedoch nicht bei allen Followern gut ankommt.

Sarah Engels verärgert Fans mit riskanter Aktion

Sarah und Julian, die ohne Kinder im Urlaub waren, haben es tatsächlich gewagt und sind Fallschirm gesprungen. „Aus einer Höhe von 4 km aus einem Flugzeug springen… würdest du dich trauen?“, fragt Sarah Engels ihre Instagram-Fans in ihrer Story und beschreibt das Gefühl: „Von hier oben siehst du die Welt mit ganz anderen Augen und das Gefühl, seine Ängste zu überwinden, ist unfassbar.“

Unfassbar ist die Action allerdings auch für einige ihrer Fans. So schreibt eine Followerin unter das Video: „Unverantwortlich als Mutter!“ Eine andere findet: „Total daneben als Mutter!“ Und noch jemand kommentiert: „Als Eltern ein No-Go!!“

Fans verteidigen Sarah Engels

Doch es finden sich unter Sarahs Video-Post auch Kommentare, die dagegenhalten: „Soll man als Mutter auf alles verzichten? Denke, es kann überall was passieren“, „Dann darfst du auch kein Auto fahren… oder überm Weihnachtsmarkt laufen“ oder „Was darf denn eine Mutter? Kinder hüten und zuhause dem Mann bedienen? Oh Mann, in welchem Jahr lebst du??“, sind nur einige davon.

Sarah Engels selbst hatte vor dem Sprung übrigens erst große Bedenken, lenkte sich dann allerdings mit anderen Gedanken ab. „Wir sind jeden Tag, wenn wir ins Auto steigen, einer so großen Gefahr ausgesetzt. Und dann auch noch so viele Autos, die mit und auf den Straßen fahren, deren Fahrer wir nicht kontrollieren oder beeinflussen können – und genau das habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, als wir dort hochgeflogen sind“, heißt es als Erklärung bei Instagram.

