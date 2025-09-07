Sarah Engels nimmt kein Blatt vor den Mund – plant sie Kind Nummer 3?

Sarah Engels blickt heute glücklicher denn je auf ihr Leben. Nach der Trennung von Pietro Lombardi vor neun Jahren hat sie ein neues Kapitel geschrieben, das von Liebe und Familie geprägt ist. Die Sängerin ist Mutter von zwei Kindern und seit Anfang 2019 mit Julian Engels zusammen.

In einem Interview mit „Gala“-Reporterin Janin Ullmann sprach Sarah Engels über die Bedeutung ihrer Familie, ihrer Karriere und den besonderen Halt, den ihr Mann Julian in ihrem Leben gibt.

Sarah Engels schwärmt von ihrem Liebsten

Bei den Proben zu ihrem neuen Album „Strong Girls Club“ in der Kölner Kantine zeigt sich Sarah Engels voller Energie und Freude. Dabei unterstützt sie besonders ihr Mann Julian, den sie als ihre wichtige Stütze bezeichnet: „Er gibt diesen Halt und diese Ruhe.“ Das Paar, das sich 2019 kennenlernte, ist seit 2020 offiziell zusammen und hat eine gemeinsame Tochter, Solea. Julian spielt eine zentrale Rolle in Sarahs Alltag und Karriere.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt Sarah Engels oft glückliche Einblicke in ihr Familienleben. Kürzlich verbrachte sie mit Julian und den Kindern Zeit im Disneyland. „Disney ist meine Kindheit und man wird dann selber wieder Kind. Noch schöner ist es aber natürlich, in die strahlenden Kinderaugen zu sehen.“ Doch trotz der Harmonie gesteht sie: „Auch mein Mann und ich streiten, das ist ganz normal. Aber das Wichtigste ist der Zusammenhalt.“

Bereit für Kind Nummer 3?

Hinter den Kulissen ihrer Konzerte gibt Julian Sarah Engels zusätzlichen Halt. „Ich habe meinen Mann immer ganz nah dran, denn es ist ja schon auch immer wuselig hinter den Kulissen. Deshalb brauche ich einen Menschen, der immer da ist. Und das ist mein Mann.“ Kurz vor ihrem Auftritt überraschte er sie mit einem Blumenstrauß, einem Glücksbringer und einem liebevoll geschriebenen Brief – eine Geste der Wertschätzung. Für Julian ist der von Sarah geschriebene Song „Für immer du“ von besonderer Bedeutung, da er ihn an ihre Hochzeit erinnert. „Das catcht mich jedes Mal. (…) Zusammenhalt ist wichtig.“

Die Bindung zwischen Sarah Engels und Julian ist so stark, dass die Sängerin über ein weiteres Kind nachdenkt. „Ich fühle mich noch jung genug“, sagt sie, auch wenn es aktuell keine konkreten Pläne gibt. Die Sängerin berichtet: „Das ist nicht in Arbeit, aber ich weiß, dass der Wunsch da ist und auch zu Hause ein Thema ist.“ Aus ihrer vorherigen Beziehung stammt bereits der kleine Alessio.

Sarah Engels stellt mit ihrer Liebe zu Julian und ihrer Familie unter Beweis, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind. Von ihrer Karriere bis hin zu ihrem harmonischen Familienleben zeigt sie, dass sie ihren persönlichen Weg gefunden hat – geprägt von Glück, Liebe und einer positiven Zukunftsperspektive.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.