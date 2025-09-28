Sarah Engels offen und ehrlich: „Genieße diese Zeit, solange es noch so ist“

Im Jahr 2011 belegte sie den zweiten Platz der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, seitdem geht es für Sarah Engels karrieretechnisch stetig bergauf. Zuletzt ging ein weiterer Traum der Sängerin in Erfüllung. Die zweifache Mutter darf nämlich eine der Hauptrollen in dem Musical „Moulin Rouge“ verkörpern.

Auch privat hat die Musikerin ihr ganz großes Glück bereits gefunden. Aus einer gescheiterten Beziehung mit „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi ging Söhnchen Alessio hervor, in Julian Engels hat sie mittlerweile ihr ganz großes Glück gefunden. Die kleine Solea machte ihre Beziehung perfekt. Auf ihrem Instagram-Profil gibt Sarah ihren Fans nun einen sehr persönlichen Ratschlag.

Sarah Engels spricht über intimes Thema

1,8 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Sarah Engels. Hier teilt sie Einblicke in ihr Familienleben und berufliche Meilensteine. In ihrer Story widmet sich die Sängerin am Freitag (26. September) den Fragen ihrer Fans. Ein Follower fragt die Musikerin danach wie sie es schafft immer so sportlich zu sein.

Die Musikerin führt aus: „Der Sport ist für mich bei all den Dingen, die um mich herum passieren immer ein Ausgleich, wo mein Kopf nicht so viel denkt.“ Ein Fan stellt der Sängerin dann eine besonders intime Frage: „Wie hast du es geschafft abzustillen? Ich versuche es, aber es ist echt hart.“ Für die zweifache Mutter ist kaum ein Thema zu persönlich und deshalb gibt sie ihrer Community einen guten Tipp mit auf den Weg.

+++ Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura? „Ist nicht ausgeschlossen“ +++

Auf ein Foto von ihrem letzten Fotoshooting mit Babybauch schreibt Sarah Engels: „Ehrlicherweise ist es etwas so Schönes und Intimes, dass ich dir nur sagen kann: Genieße diese Zeit, solange es noch so ist. Sie vergeht viel schneller, als man denkt. Heute wünsche ich mir manchmal meine Kinder wären noch so klein, dass ich sie stillen könnte.“ Diese ehrlichen Worte kann bestimmt jede Mutter nachvollziehen.

Weiter schreibt die Sängerin: „Ich glaube, dass der richtige Zeitpunkt zum Abstillen immer etwas ist, das von Mutter und Kind gemeinsam kommt. Man spürt es einfach. Wenn es sich schwer anfühlt, ist das meistens noch ein Zeichen dafür, dass einer von beiden (oder beide) noch nicht so weit sind.“ Dieser Ratschlag der Musikerin wird sicherlich einigen Müttern auf ihrem Weg helfen.

Zu ihren Fans pflegt Sarah Engels eine ganz besondere Verbindung. Auf ihrem Instagram-Profil wird die Musikerin ihre Follower sicherlich auch in Zukunft an ihren großen und kleinen Meilensteinen teilhaben lassen.