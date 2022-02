Sarah Engels macht sich Sorgen um Sohn Alessio – „Nicht ansprechbar“

Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Sarah Engels schwelgt gerade im Mutter-Glück. Nach der Geburt von Baby Solea ist ihre Patchwork-Familie mit Julian Engels perfekt. Während ihre kleine Tochter ein echter Engel zu sein scheint, macht sich die Sängerin gerade Sorgen um ihren Sohn Alessio.

In ihrer Instagram-Story spricht Sarah Engels jetzt über eine neue Entdeckung, die sie sie nun bei ihrem Kind machte und die ihr Angst bereitet.

Sarah Engels ist besorgt, als sie DAS über Alessio rausfindet

„Ich glaube, dass er schlafwandelt. Da habe ich letztens richtig Angst bekommen“, erzählt Sarah Engels am Sonntagmorgen (6. Februar). „Ich habe letztens so Panik bekommen und erstmal gegoogelt.“ Ihre Suchanfrage ergab: „Das soll in dem Alter ganz normal sein“.

----------------------

Das ist Sarah Engels:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist sie mit Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Namen Engels an

Am 2. Dezember 2021 kam ihre Tochter Solea Liana auf die Welt

----------------------

Trotzdem macht sich die Sängerin Sorgen um ihren Sohn. Sie sagt: „Er saß letztens im Bett mit Augen auf, war aber einfach nicht ansprechbar und scheinbar im Tiefschlaf“.

Sarah Engels macht sich Sorgen um ihren Sohn Alessio. (Archivfoto) Foto: imago images/Future Image

Sarah Engels trifft Vorkehrungen nachdem sie erfährt, dass Alessio schlafwandelt

Klingt ein bisschen nach Horrorfilm und auch Sarah Engels war die ungewohnte Situation anscheinend nicht ganz geheuer. „Habe ihn dann wieder hingelegt, aber fand das so gruselig“, sagt sie.

----------------------

Mehr zu Sarah Engels:

----------------------

Präventiv schließen die Sängerin und ihr Mann jetzt alle Türen ab, wie Sarah Engels verrät. Keine schlechte Idee, immerhin können im Tiefschlaf allerhand ungewollte Dinge passieren.

Weniger Sorgen musste sich Sarah Engels allerdings um den Erfolg ihres Schauspieldebüts in „Die Tänzerin und der Gangster“ machen. Ihre Fans sind begeistert von dem Sat.1-Film, nur ihr Mann hatte etwas daran auszusetzen. Hier erfährst du mehr dazu.