Sarah Engels besucht chinesischen Supermarkt – ihr wird ganz anders: „Was zur Hölle ist das?“

Während ihr Ex Pietro Lombardi angeblich von Laura Maria Rypa, der Mutter seiner jüngsten Kinder, getrennt sein soll, genießt Sarah Engels gerade Urlaub in Asien.

Zusammen mit ihrem Mann Julian und den Kids reiste die Sängerin unter anderem nach Hongkong. Im Netz teilte Sarah Engels einige beeindruckende Fotos und Videos von der Metropole in China. Doch jetzt stößt ihr eine Sache bitter auf, die sie nicht akzeptieren will.

Es geht um eine Entdeckung im Supermarkt, die ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Sarah Engels angeekelt von Produkt in chinesischem Supermarkt

„Wasssss zur Hölle ist das?“ Mit diesen Worten betitelt Sarah ihre neueste Instagram-Story und zeigt sich in einem chinesischen Supermarkt. Völlig von der Rolle schreibt sie weiter: „Ich akzeptiere wirklich jede Kultur, probiere auch gerne neue Dinge aus, die ich nicht kenne, aber DAS kann ich nicht.“

Danach zeigt die 32-Jährige, warum sie so ausflippt. In einem Regal hängen verpackte Hühnerfüße zum Essen. „Das macht mir wirklich Angst. […] Bitte sagt mir nicht, dass das Hühnerfüße sind. NEIN! Ok Leute, das geht mir zu weit, ich kann das nicht.“

Sarah Engels: Probleme mit Essen

Das Thema Essen ist für Sarah Engels in China aber grundsätzlich ein kleines Problem. In ihrer Instagram-Story gibt sie nämlich zu:

„Ich muss euch sagen, dass es mit dem Essen hier gar nicht so einfach war. Vor allem für mich, weil ich eigentlich ja gar kein Fleisch esse und ich weiß gar nicht, ob es hier sowas wie vegetarisch oder vegan gibt. Ich hab auf jeden Fall nicht das Gefühl, weil überall siehst du Fleisch und Fisch und wirklich sehr deftig, was ja gar nicht so meins ist. Ich habe jetzt einige Male Hähnchen gegessen, das war ok, aber ich freue mich auch wieder auf zu Hause, wenn ich wieder ganz normal essen kann.“

Zu Hause in Köln gibt es dann wohl wieder einige gesunde Mahlzeiten auf den Teller, die Sarah und Julian gerne während ihrer Sportphasen zu sich nehmen. Dazu gehören auch mal Saftkuren, wie sie unlängst öffentlich verriet.

Ihre Asien-Reise war trotz des ungewohnten Essens aber eine tolle Erfahrung für die Ex von Pietro Lombardi, wie sie andeutet: „Es war eine super spannende und beeindruckende Reise. Wir haben viel gesehen und erlebt.“