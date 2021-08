Sarah Connor kann es kaum fassen: „Ich dreh' durch“

Wie so viele Musiker litt auch Sarah Connor darunter, nicht auf der Bühne stehen zu dürfen. Corona machte das fast unmöglich. Eine Nachricht brachte die Sängerin jetzt vollkommen zum Ausflippen.

Endlich wieder auf der großen Bühne stehen und vor einem Mega-Publikum seine Lieder performen: Das wünscht sich wohl nur jeder Künstler zu gern. So auch Sarah Connor. Die „Vincent“-Interpretin hatte diesbezüglich jetzt eine Nachricht auf Instagram zu verkünden.

Sarah Connor flippt auf Instagram total aus

„Leipzig we are coming! Leipzig findet statt! Ich dreh' durch. Das für den 27. Juni 2021 geplante Leipziger Open Air in der Sommer Arena auf der Festwiese kann aufgrund der Bestimmungen in Sachsen am 3. September 2021 stattfinden!“, freut sich Sarah Connor wie Bolle in ihrem Social-Media-Post.

Das ist Sarah Connor:

Sarah Marianne Corina Lewe wurde am 13. Juni 1980 in Delmenhorst geboren

Als Kind sang sie für zwei Konzerte in Bremen im Kinderchor von Michael Jackson die Lieder „Earth Song“ und „Heal the World“

Den großen Durchbruch als Sängerin Sarah Connor erreichte sie mit der Single „Let's Get Back to Bed – Boy!“ im Jahr 2001

Von 2002 bis 2008 war sie mit dem Sänger Marc Terenzi liiert – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder

Seit 2010 ist Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen – mit ihm hat sie ebenfalls zwei gemeinsame Kinder

Im Jahr 2017 wurden Fischer und Connor Mann und Frau

„Gemeinsam mit meinem gesamten Team haben wir diese logistische Herausforderung angenommen, um in enger Zusammenarbeit mit allen Partnern, Ämtern und Behörden dieses kleine Live-Wunder noch in diesem Jahr zu ermöglichen“, schreibt sie weiter.

Sarah Connor: Einen kleinen Rückschlag gibt es dennoch

„Es ist das einzige Konzert, das ich dieses Jahr spielen kann und ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke auf der Bühne zu stehen, Euch wieder zusehen, mit Euch zu singen und die großen und kleinen Momente meiner Herz Kraft Werke mit Euch zu teilen.“

Doch einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann doch: Sarah Connors Konzerte in Berlin und Rostock können in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt werden und finden erst 2022 statt. „Nach allen Kämpfen, Bemühungen und Hoffnungen, haben wir für beide Städte keine Spielgenehmigung für die volle Zuschauerzahl bekommen“, bedauert die Ex von Sänger Marc Terenzi.

Sarah Connor: Ihre Anhänger freuen sich auf das Konzert

Bei den Fans, die in Dresden dabei sein dürfen, herrscht große Vorfreude: „Meine Tochter und ich freuen uns schon riesig auf den Tag“, schreibt ein Fan. Und auch eine weitere Instagram-Nutzerin kann ihr Glück kaum fassen: „Jaaa, ich freu mich so sehr, dich wiederzusehen“.

Die Freude wird wohl auch ganz bei der „Bye Bye“-Interpretin liegen!

Erst vor wenigen Tagen bekam Sarah Connor eine zuckersüße Liebeserklärung! Von wem diese war, erfährst du hier. (cf)