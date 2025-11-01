Sarah Connor fährt harte Geschütze auf – sogar ihr Vater macht mit

Sie ist eine wahre Pop-Queen und begeistert mit ihrer Musik bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Millionen von Fans. Sarah Connor ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen, ans Aufhören denkt sie jedoch noch lange nicht.

Erst im Mai hat sie ihr neues deutschsprachiges Album „Freigeistin“ veröffentlicht, am 17. Oktober überraschte sie ihre Fans mit einem weiteren neuen Song. „Das schönste Mädchen der Welt“ wird am Freitag (31. Oktober) erscheinen. Um das neue Lied zu bewerben, fährt die Sängerin nun harte Geschütze auf.

Sarah Connor kündigt neuen Song an

„Du brauchst keinen Mann, du weißt wie es geht. Also geh deinen Weg, sprich mir nach: Ich bin genug und wenn ich alles gebe, dann wird es auch gut. Blablabla, lass sie alle reden. Sie haben Angst, dass wir was bewegen. Wir sind wach. Wir haben Kraft. Wie Amazonen reiten wir durch die Nacht.“ Mit diesen Songtextzeilen überraschte Sarah Connor ihre Fans, die ganz und gar nicht mit einem weiteren neuen Lied der Sängerin gerechnet hatten.

+++ Sarah Connor überrascht mit neuem Song – ihre Fans sind außer sich +++

Doch die Musikerin scheint eine wichtige Botschaft vermitteln zu wollen. Und den Kommentaren auf ihrem Instagram-Profil zufolge trifft sie damit genau ins Schwarze. Das neue Lied der 45-Jährigen scheint eine kraftvolle feministische Hymne zu werden. Auf ihrem Instagram-Account bewirbt Sarah den Song mit etlichen Videos, doch der neueste Post erregt nun ganz besondere Aufmerksamkeit.

Emotionales Video mit ihrem Vater

Denn das Video zeigt Sarah Connor gemeinsam mit ihrem Vater Michael. Dieser steht hinter der Sängerin, die auf einem Stuhl sitzt, und legt beschützend die Hände auf ihre Schultern. Gemeinsam bewegt das Vater-Tochter-Duo die Lippen zu den Zeilen des neuen Songs. „Du weißt wie es geht, also geh deinen Weg – Papa“, mit diesen Worten kommentiert Sarah das Video. Die Botschaft des Liedes wirkt noch berührender, als die Musikerin es gemeinsam mit ihrem Vater vorträgt.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Fans des Popstars zeigen sich begeistert und schreiben:

„Wie süß ist das bitte!? Dein Lachen am Anfang, weil dein Papa das einfach zu süß macht und er schaut dich immer so stolz an…“

„Kann es kaum erwarten den kompletten Song zu hören! Ihr seid so süß zusammen!“

„Oh, das Video berührt mich so sehr. Dein Papa könnte nicht stolzer auf dich sein!“

„Ihr zwei Süßen! So einen Papa zu haben ist doch wirklich goldwert, you deserve it.“

„Wie schön, dein Papi! So stolz wie Bolle auf dich.“

Mit diesem emotionalen Video hat Sarah Connor offensichtlich die Herzen ihrer Fans berührt. Die Veröffentlichung des Songs an Halloween kann ihre Community garantiert kaum noch erwarten.