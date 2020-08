Sarah Connor: Tieftraurige Nachricht – „Du wirst mir so fehlen...“

View this post on Instagram

NALA. Du wirst mir so fehlen, meine Kleine. Fast 13 Jahre hast Du mich begleitet, mich beschützt, meine Kinder bewacht und auf Spaziergängen zusammengehalten, mich getröstet und so viel mit mir erlebt. Dein Bellen fehlt mir jetzt schon. Und allen anderen hier auch 💔 Gute Reise 🌈❤️