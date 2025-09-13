Sarah Connor: Persönliche Fotos! „Boobies bleiben drin, versprochen“

Sängerin Sarah Connor (44) begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Stimme auf der Bühne oder bei Streamingdiensten. Auch auf Instagram zeigt sie sich nahbar und ganz privat.

Zwischen Karriere-Updates und Studio-Einblicken gibt es dort auch immer wieder Schnappschüsse ohne Glamour. Dabei zeigt sich die 44-Jährige ehrlich, ungeschminkt und vor allem nahbar. Aktuell teilt sie mit ihr großen Instagram-Community einen neuen Schnappschuss. Doch es ist vor allem ihre Botschaft, die für Aufsehen sorgt.

Sarah Connor nimmt ihre Fans auf eine Reise mit

In einer eleganten, stilvollen und dunkelblauen Jeansjacke sowie einem Strohhut präsentiert sich Sarah Connor auf dem ersten Exemplar ihrer Fotostrecke bei Instagram. „Random. Boobies bleiben drin, versprochen“, lautet ihre deutliche Botschaft.

++ auch für dich interessant: Traumhaft schön! Sarah Connor teilt romantische Fotos ++

Im weiteren Verlauf folgen vielfältige Einblicke, die sie mit ihren Liebsten, ihren Freundinnen, ihren Kindern und ihrem Ehemann Florian zeigen. Die Sängerin genießt ihr Leben in vollen Zügen und lässt ihre Fans an besonderen Momenten teilhaben.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei beweist sie Humor und nimmt frühere, freizügigere Instagram-Posts mit einem Augenzwinkern auf die Schippe. Für ihren aktuellen Beitrag hat sie sich jedoch für eine überraschend andere Bildauswahl entschieden. Ihre Fans konnte sie damit beeindrucken.

Ihre Fans sind begeistert von den vielfältigen Einblicken

Zahlreiche Anhänger richten lobende und herzerwärmende Worte an die Sängerin. „Du bist so schön, wow!“, schreibt eine Userin. Ein weiterer merkt an: „Feierabend. Und das Erste, was ich sehe, sind deine schönen Bilder. So kann der Abend beginnen.“ „Wir lieben dich“, kommentiert ein anderer Fan.

Es sind Komplimente, die das Herz von Sarah Connor höherschlagen lassen dürften. Sie weiß genau, welchen Anteil ihre Anhänger an ihrem Karriereweg haben. Am Ende bleibt es spannend, welche Überraschungen die Sängerin als nächstes bereithält.



