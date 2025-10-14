Sarah Connor: Deutlicher Liebesbeweis an ihren Herzensmenschen! „Mein Löwe“

Liebe liegt in der Luft! Sarah Connor feiert ihren Liebsten auf Instagram. Sie widmet ihrem Ehemann Florian Fischer süße Worte zum Geburtstag. Ein seltenes Foto der beiden Turteltauben verzückt die Fans.
Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt die Sängerin und Florian Fischer auf einer Luftmatratze im Wasser. Innig umschlungen strahlen sie sich an. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein König. Ich liebe dich unendlich“, schreibt Sarah Connor.
Sarah Connor und ihre Liebe
Sarah Connor schwärmt im „Gala“-Interview über ihre Beziehung. „Wir entwickeln uns immer weiter. Nichts ist selbstverständlich“, sagt sie. Sie sei unglaublich ruhig und glücklich. Und fügt hinzu: „Das erste Mal in meinem Leben denke ich: ‚Hier kann ich bleiben.‘“
Die gebürtige Delmenhorsterin hat mit Florian Fischer zwei gemeinsame Kinder. Delphine ist 14 und Jax ist 8 Jahre alt. Aus ihrer Ehe mit Marc Terenzi stammen Summer und Tyler. Summer Terenzi gratuliert Florian Fischer nach „Bunte“-Informationen auf Instagram. „Happy Birthday an den besten Papa der Welt“, schreibt sie. Dazu postet sie ein Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt.
Florian Fischer revanchierte sich im vergangenen Juni mit Glückwünschen an Summer. „Happy 19th Birthday Princess! 16 Jahre darf ich dich jetzt schon begleiten und bestaunen“, schreibt er zu einem Selfie. Er liebe sie sehr und stehe immer an ihrer Seite.
