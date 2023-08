Sarah Connor schießt gegen Fan: „Wir klären das nachher“

Sie gehört zu den besten Sängerinnen des Landes und ist auf der Bühne eine echte Ausnahmeerscheinung: Sarah Connor. 2001 feierte die heute 43-Jährige mit der Single „Let’s get back to bed – boy“ ihren Durchbruch. Seitdem folgten unzählige Hits und etliche ausverkaufte Konzerte.

Durch ihre Beharrlichkeit und ihr Talent konnte sich Sarah Connor in all den Jahren eine riesige Fan-Base aufbauen. Auch wenn die manchmal ein wenig komisch sein können. So wie zuletzt auf einem ihrer Konzerte.

Sarah Connor hat (ein) Schwein

In einem Video, das auf der Social-Media-Plattform „Instagram“ kursiert, bekommt Sarah Connor nämlich ein Plüsch-Schweinchen auf die Bühne geworfen. Ein Geschenk, das Sarah Connor scheinbar ein wenig verwunderte. „Ein Schwein. Ist auch okay“, schaute die Sängerin zunächst verdutzt, und las dann, was auf einem beigelegten Brief stand.

„Von Rico Rosch. Oh, du bist Rico Rosch?“, fragte sie anschließend ins Publikum und knurrte zustimmend, als sie den Schweinchen-Schenker erblickt hatte. So ganz sicher, was er damit sagen wollte, war sie aber immer noch nicht.

„Okay, also ich singe jetzt mal, Rico. Wir klären das nachher, was das mit dem Schwein soll“, schob Sarah Connor hinterher. Ja, was das nun sollte, wurde leider nicht aufgeklärt. Die Fans jedenfalls amüsierten sich köstlich ob dieser ungeplanten Einlage.

Sarah-Connor-Fans jubeln: „Das war sau-lustig“

„Hahaha, wie geil. Das war sau-lustig“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin bei Instagram. Und ein anderer Fan ergänzt: „Wir klären das nachher, was das mit dem Schwein soll. Sarah war wieder total klasse.“

Wer auch einmal Sarah Connor live erleben will, hat dazu im Dezember 2023 die Chance. Da geht die 43-Jährige auf ihre „Not So Silent Night“-Tour. Sarah Connor spielt dann unter anderem Konzerte in Hannover, Köln, Oberhausen, München und Wien. Wer so lange nicht mehr warten kann: Am 26. August 2023 spielt Sarah Connor beim „Zeltfestival Ruhr“ Am Kemnader See in Bochum.