Gänsehautmoment bei Sarah Connor Konzert! DIESE Bilder gehen ans Herz

Sie ist die Pop-Queen Deutschlands und gesanglich macht ihr keiner etwas vor. Ihren Durchbruch feierte Sarah Connor im Jahr 2001, seitdem geht es für sie karrieretechnisch steil bergauf. Mittlerweile verzaubert die Sängerin ihre Fans mit deutschsprachiger Musik, ihr neuestes Album „Freigeistin“ feierte große Erfolge.

Die Musikerin pflegt eine ganz besondere Verbindung zu ihren Fans. Besonders die Konzerte der 45-Jährigen sorgen für Gänsehaut bei den Zuschauern. Jetzt tauchte ein Video aus Nürnberg auf, das wohl jedes Herz zum Schmelzen bringen wird.

Sarah Connor begeistert Jung und Alt

Dass Sarah Connor mitreißende Songs schreibt, ist schon lange bekannt. Doch auch menschlich begeistert die Sängerin ihre Fans auf ganzer Linie. Ihre Konzerte sind wahre Erlebnisse und am Ende des Abends bleibt meist kein Auge trocken. Jetzt macht ein Video auf Instagram die Runde, das die Musikerin auf der Bühne in Nürnberg zeigt.

+++ Sarah Connor: Persönliche Fotos! „Boobies bleiben drin, versprochen“ +++

Auf der Aufnahme, die ein Fan online teilt, steht geschrieben: „Sarah schafft es immer wieder Kinderaugen zum Leuchten zu bringen.“ Während des Konzerts stimmt die Sängerin ihre Hit-Ballade „Wie schön du bist“ an und holt dafür ihre jüngsten Zuschauer im Publikum auf die Bühne. Nach und nach laufen immer mehr Kinder zu der Sängerin und versammeln sich um sie herum. Jedes Kind, das jünger als 10 Jahre ist, darf an der spontanen Aktion teilnehmen.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige Kinder laufen direkt zu Sarah Connor und drücken sie fest an sich. Gemeinsam mit dem jungen Publikum singt die Musikerin ihren Song, die Kinder könnten kaum glücklicher über diese Möglichkeit sein. Und auch Sarah scheint sich unheimlich gerne an diesen ganz besonderen Moment zu erinnern, das Video des Fans teilt sie nämlich stolz in ihrer Instagram-Story.

Im kommenden Jahr steht Sarah Connors nächste große Open-Air-Tour an. Fans können die Sängerin in Städten wie Fulda, Mönchengladbach, Rostock, Berlin, Dortmund und Braunschweig live erleben. Mit Songs wie „Ich wünsch dir“, „Warum hat mir keiner gesagt?“ und „Vincent“ wird sie garantiert auch auf dieser Tour die Herzen ihrer Fans berühren.