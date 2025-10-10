Sarah Connor zerschlägt Spekulationen – „Muss euch enttäuschen“

Sängerin Sarah Connor begeistert ihr Publikum längst nicht mehr nur mit ihrer Musik. Auch auf Instagram zeigt sie regelmäßig Einblicke aus ihrem Alltag. Doch ein aktuelles Foto sorgt bei einigen Fans aktuell für reichlich Gesprächsstoff.

Das Foto zeigt Sarah Connor mit ihrer Band an einem Tisch, auf dem sich eine bunte Mischung aus Dingen türmt, die wohl in keiner Backstage-Szene fehlen dürfen: Bierflaschen, Tabak, ein Handy, ein Aschenbecher und ein paar Krümel, die bei genauerem Hinsehen zu Internet-Spekulationen führten. Einige Fans waren sich nämlich ziemlich sicher, da läge etwas ganz anderes herum.

Sarah Connor zerschlägt wilde Spekulationen

Doch statt die Gerüchte einfach zu ignorieren, reagiert Sarah Connor mit Humor und klärt ihre Follower direkt auf:

„An alle, die mir gerade schreiben ‚mit Dir würde ich auch gern mal Party machen‘, ich muss euch enttäuschen. Das ist kein Kokain auf dem Tisch. Mein lieber Drummer (danke Felix, jetzt hab ich endlich n Kündigungsgrund) hat da seine Tabakreste ausgebreitet, um sich n Joint zu bauen. Ich hätte das Foto ohne Blitz posten sollen, war aber zu high. SCHERZ.“

Fans nehmen Post mit Humor

Sarah Connor legt noch nach: „Kleiner Nachtrag: Felix rief mich gerade an und sagte zu seiner Verteidigung: es sei Asche von der Zigarre (links im Bild) man wird es nie genau erfahren.“

Die Reaktionen der Fans fallen sichtlich amüsiert aus. „Oh man, über was die Leute sich Gedanken machen. Ich freue mich nächstes Jahr wieder auf wilde Nächte mit dir und deiner fantastischen Band“, kommentiert eine Userin. Andere schreiben: „Egal wie oder was da so liegt oder los war, ich glaube ihr hattet Spaß und ne wilde Nacht!“ oder schlicht: „Ich würde trotzdem gern mit dir mal Party machen.“

Und wer tatsächlich mal mit Sarah Connor feiern will, bekommt im nächsten Jahr die Gelegenheit dazu. Ab März 2026 geht die Sängerin wieder auf große Arena-Tour und tritt unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln auf.