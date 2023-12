Sarah Connor: Konzert in Bremen in Gefahr? „Hoffe, ich schaffe es“

Sarah Connor gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Zu ihren großen Erfolgen gehörte 2006 auch das Weihnachtsalbum sowie die gleichnamige Single „Christmas in My Hearth“. Im vergangenen Jahr setzte sie mit ihrem Album „Not So Silent Night“ noch einen drauf und eroberte direkt die Chart-Spitze.

Jetzt, wo Weihnachten immer näher rückt, ist Sarah Connor wieder auf Tour. Mit ihren gefühlvollen, aber auch peppigen Liedern bringt sie ihre Fans in eine besinnliche Stimmung. Als nächster Stopp auf ihrer Tour steht am 5. und 6. Dezember Bremen an. Doch auf dem Weg dorthin gibt es Probleme.

Sarah Connor in Sorge – Verpasst sie ihr Konzert in Bremen?

Passend zum 1. Advent stimmte Sarah Connor die 10.000 angereisten Fans in der Berliner Mercedes-Benz-Arena für Weihnachten ein. Dafür machte die Sängerin auch einen Abstecher ins Publikum und sang mit einigen Kindern den Klassiker von Rolf Zuchowski „In der Weihnachtsbäckerei“.

Doch nach dem einen Konzert, ist vor dem nächsten Auftritt. Lange verweilen wollte die Musikerin in der deutschen Hauptstadt nicht, denn am 5. Dezember muss sie schon wieder in Bremen performen. Um 20 Uhr warten die Fans gespannt auf ihren Auftritt, doch ob sie es noch pünktlich schafft?

Zwischen der Mercedes-Benz-Arena in Berlin und der ÖVB-Arena Bremen liegen knapp 400 Kilometer. Mit dem Auto würde die Fahrt laut Google-Maps etwas unter fünf Stunden dauern. Doch die Kult-Blondine ist nicht mit dem Wagen, sondern mit der Bahn unterwegs. „Ich stecke schön mit dem ICE fest! Ich hoffe, dass ich es heute noch nach Bremen schaffe. Aber ich freu mich“, schreibt die 43-Jährige kurz vor 15 Uhr unter einen Instagram-Beitrag auf ihrem Profil.

Probleme mit der Bahn

Beim Blick in die Deutsche-Bahn-App sieht man, dass es bei einigen Verbindungen von einem Hauptbahnhof zum anderen bereits Verspätungen gibt. Das ist auch deshalb problematisch, weil in Hamburg nochmal umgestiegen werden muss. Die Fahrtzeiten variieren zwischen etwa 3 und 3,5 Stunden. Manche Verbindungen sind sogar komplett ausgefallen.

Wann genau Sarah Connor in den Zug eingestiegen ist, wissen wir natürlich nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass die Sängerin es noch rechtzeitig zu ihrem Konzert in Bremen schafft.