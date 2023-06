Von Neubrandenburg bis Cloppenburg: Ihre Fans im ganzen Land kommen bei den Konzerten von Sarah Connor voll auf ihre Kosten. Seit dem 12. Mai 2023 ist sie auf „Sommer Open Air“-Tour und fährt kreuz und quer durch Deutschland. Doch die 43-Jährige ist nicht die einzige mit Gesangstalent.

Auch ihre Tochter Summer Terenzi begeistert mit ihrer Stimme. Darüber hinaus sind Mutter und Tochter auch abseits der Bühne ein starkes Team. Doch nun folgt eine Bewährungsprobe für die beiden. Denn sie bangen um einen vermissten Freund der 17-Jährigen.

Sarah Connors Tochter völlig verzweifelt

Sarah Connor und ihr Tochter Summer erleben gerade ein absolutes Horrorszenario. Denn seit einigen Tagen wird ein Freund der jungen Sängerin vermisst. Auf Instagram nutzen beide nun ihre Reichweite, um auf den Fall aufmerksam zu machen. Dazu postet die 17-Jährige ein Bild des Vermissten und schreibt dazu: „Daniel R. wird schon seit letzten Freitag vermisst. Wenn ihr ihn seht oder wisst, wo er ist, dann bitte ruft sofort die Polizei.“

Sarah Connor hilft mit

Und auch die Mama schaltet sich in dieser Angelegenheit schnell ein. Sie wendet sich Hilfe suchend an ihre knapp 711.000 Follower. Dazu schreibt sie: „Berlin: Daniel R., 17 Jahre alt, aus dem Freundeskreis meiner Kinder, wird seit letztem Freitagabend vermisst! Wir machen uns große Sorgen! Wenn ihn jemand kennt oder gesehen hat, bitte Hinweise an die Polizei!“

Bislang gibt es auf den Accounts der beiden allerdings keine Updates. Es bleibt also nur zu hoffen, dass die große Suchaktion via Social Media letztendlich von Erfolg gekrönt wird und der Jugendliche wieder nach Hause zurückkehrt.

