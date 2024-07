Sarah Connor rührt mit wichtiger Bitte: „Es ist ein Verbrechen!“

Sarah Connor ist nicht nur Sängerin, sondern auch Aktivistin. Ein Anliegen liegt ihr besonders am Herzen: das Wohl der Tiere. Mit einem eindringlichen Appell an den Tourismus-Riesen TUI stellt sich die deutsche Pop-Ikone an die Seite von Orcas und fordert ein Ende ihrer Gefangenschaft.

In einem offenen Brief richtet die beliebte Künstlerin ihre emotionalen Worte an TUI. Ihre Botschaft geht ans Herz…

Sarah Connor: Ihr Herz für Tiere blutet

Sarah Connor nutzt ihre prominente Stimme schon lange nicht nur für ihre neuesten Hits. Sondern auch um auf das Leiden der Orcas in Meeresaquarien aufmerksam zu machen. „Es ist ein Verbrechen,“ betont sie in einem Interview mit der „BILD“. „Orcas und alle anderen Meeressäugetiere gehören nicht in ein Aquarium. Was erlauben wir uns?“ Connor weiter: „Wann begreifen wir endlich, wie sehr wir in die Natur eingreifen und sie zerstören?“

In einem offenen Brief auf Instagram wendet sich die Tierliebhaberin nun an den Reiseveranstalter TUI mit der Bitte, die Meerestiere nicht weiter zur Unterhaltungszwecken zur Schau zu stellen. „Es ist an der Zeit, damit Schluss zu machen! Im Gegensatz zu den Behauptungen von Meeresparks wie SeaWorld (Anm. d. Red.: unter anderem in Orlando, Florida) und Loro Parque (Teneriffa) sind die in den Meeres-Aquarien gefangenen Tiere nicht glücklich.“

„Ich bitte Sie als Mutter von vier Kindern und Bürgerin dieses Landes inständig: Fördern Sie stattdessen Projekte, die das Ziel haben, die gefangenen Orcas in betreute Schutzgebiete im Meer zu überführen, wo sie selbstbestimmt und in Semi-Freiheit leben können.“ Vor allem der beliebte Urlaubs-Gigant TUI bietet unter anderem Pauschalreisen mit Tickets für solche ‚unmoralischen‘ Angebote.

Auf die Anschuldigungen von Sarah Connor reagierte TUI mit einer Stellungnahme, dass sie durch den Verkauf von Tickets Einfluss auf die Veranstalter nehmen und sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Wale einsetzen. „Wir haben strenge Tierschutzkriterien, die von unabhängigen Experten entwickelt wurden und internationalen Standards entsprechen,“ so eine TUI-Sprecherin gegenüber „BILD“.

„So lehnen wir die kommerzielle Zucht von Walen ab und werben beispielsweise in Deutschland weder in Anzeigen noch auf unseren Websites mit Orcas“, hebt die Sprecherin hervor.