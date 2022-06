Sarah Connor kann's nicht fassen: „Keiner hat was verraten“

Herzlichen Glückwunsch, Sarah Connor! Am Montag wurde die Sängerin 42 Jahre alt. Klar, dass das gebührend gefeiert werden musste. Das zumindest dachten sich wohl Sarahs engste Freunde. Denn eigentlich wollte sich die 42-Jährige nur einen ruhigen Tag am See mit ihren Liebsten machen.

Doch Pustekuchen. Man wird nur einmal 42. Drum heckten die Freunde von Sarah Connor, allen voran ihr Mann Florian, einen Plan aus, der die „Wie schön du bist“-Sängerin völlig aus der Bahn warf.

Sarah Connor: Riesige Überraschung zu ihrem 42. Geburtstag

Auf Instagram berichtet Sarah Connor von der Überraschung: „Vielen Dank für Eure vielen lieben Wünsche zu meinem 30. Geburtstag. Kann nur geil werden! Mein König hat mir gestern Abend eine so krasse Surprise-Party geschmissen, dass ich immer noch nicht klar komme! ALLE MEINE LIEBEN plötzlich auf 'nem Strand an dem See, auf dem wir gerade 'ne Tretboot-Tour machen (weil ja, „nur 3 Tage OFF und bisschen was Erholsames machen, und „bitte keine Action an meinem Bday“) und KEINER hat was verraten. Das ist eigentlich UNMÖGLICH!“

Das ist Sarah Connor:

Sarah Marianne Corina Lewe wurde am 13. Juni 1980 in Delmenhorst geboren

Als Kind sang sie für zwei Konzerte in Bremen im Kinderchor von Michael Jackson die Lieder „Earth Song“ und „Heal the World“

Den großen Durchbruch als Sängerin Sarah Connor erreichte sie mit der Single „Let's Get Back to Bed – Boy!“ im Jahr 2001

Von 2002 bis 2008 war sie mit dem Sänger Marc Terenzi liiert – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder

Seit 2010 ist Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen – mit ihm hat sie ebenfalls zwei gemeinsame Kinder

Im Jahr 2017 wurden Fischer und Connor Mann und Frau

Ja gut, das mit der 30 ist wohl ein bisschen geschwindelt, aber was soll's. Die Überraschung schien jedenfalls mehr als geglückt und für ihren Florian hatte sie nur liebevolle Worte übrig.

Sarah Connor bei einem Konzert ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour. Foto: picture alliance/dpa | Michael Bahlo

„Ich bin hin und weg… was für ein Traum du bist, Florian Fischer. Wenn ich nicht schon seit neun Jahren mit dir verheiratet wäre, würde ich dir heute einen Antrag machen! Ich liebe Dich unendlich“, schreibt Sarah Connor weiter. Wie süß!

