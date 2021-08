Sarah Connor: Schock für die Sängerin – jetzt ist es offiziell

Die Pandemie hat einen weiteren unvergesslichen Konzertmoment zerstört. Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Konzerte verschiedenster Künstlerinnen und Künstler abgesagt werden mussten, hat es nun auch Sarah Connor getroffen.

Die Fans müssen nun ganz stark sein. Am Sonntag gab „Semmel Concerts“, der Tourveranstalter von Sarah Connor bekannt, dass gleich zwei Konzerte des Popstars im Jahr 2021 nicht mehr nachgeholt werden können.

Sarah Connor: Traurige Nachricht für die Sängerin und ihre Fans

Auf Instagram schreibt „Semmel Concerts“: „Leider müssen wir euch mitteilen, dass die Sommerkonzerte in Berlin (Waldbühne, 15.08.21) und Rockstock (IGA Parkbühne Rostock, 19.06.21) in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt werden können. Wir haben für beide Städte keine Spielgenehmigung für die volle Zuschauerzahl bekommen. Aus diesem Grund haben wir uns, gemeinsam mit allen Beteiligten, dafür entschieden Berlin und Rostock erneut zu verlegen. Wir bitten um Verständnis!“

----------------

Das ist Sarah Connor:

Sarah Marianne Corina Lewe wurde am 13. Juni 1980 in Delmenhorst geboren

Als Kind sang sie für zwei Konzerte in Bremen im Kinderchor von Michael Jackson die Lieder „Earth Song“ und „Heal the World“

Den großen Durchbruch als Sängerin Sarah Connor erreichte sie mit der Single „Let's Get Back to Bed – Boy!“ im Jahr 2001

Von 2002 bis 2008 war sie mit dem Sänger Marc Terenzi liiert – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder

Seit 2010 ist Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen – mit ihm hat sie ebenfalls zwei gemeinsame Kinder

Im Jahr 2017 wurden Fischer und Connor Mann und Frau

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------------

Das Konzert in Berlin soll nun am 24. Juli 2022 auf der Waldbühne stattfinden. Das Konzert in Rostock bereits am 17. Juni 2022 auf der IGA Parkbühne.

Sarah Connor: Es gibt auch eine gute Nachricht – „ICH DREH DUUUURCH“

Doch Sarah Connor hat auch eine gute Nachricht. Auf Instagram schreibt die Sängerin: „LEIPZIG WE ARE COMING! LEIPZIG FINDET STATT!!! ICH DREH DUUUURCH.“

So wird Sarah Connor am dritten September bereits in der SommerArena auf der Festwiese auf der Bühne stehen. Immerhin ein kleiner Trost für ihre Fans.

--------------

Weitere Themen zu Sarah Connor:

Sarah Connor mit traurigen Worten: „Es ist schwer mitanzusehen“

Sarah Connor: Fan entdeckt DAS im Video – „Auf keinen Fall beabsichtigt“

Bushido: Große Sorge um ungeborene Drillinge – Rapper meldet sich mit traurigem Post zu Wort

------------------

Zuletzt zeigte sich Sarah Connor ganz sexy im Bikini. Die Fans drehen durch.

Luke Mockridge bricht sein Schweigen: „Hätte mich früher äußern müssen“

Luke Mockridge bricht sein Schweigen! Der sonst immer zu Späßen aufgelegte Comedian äußert sich nun zu den Vorwürfen, die ihm gemacht wurden. Hier ließt du mehr >>>