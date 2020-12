Sarah Connor macht es offiziell: Am Freitag, den 11. Dezember, wird sie ihren „Abschiedssong“ veröffentlichen.

Sarah Connor kündigt „Abschiedssong“ an – Fans verzweifelt: „Bitte, verlass uns nicht“

Diese Nachricht kommt unerwartet. Sarah Connor kündigt ihren neuen Song an und jagt ihren Fans einen riesigen Schrecken ein.

Viel verrät Sarah Connor nicht über ihren sogenannten „Abschiedssong“, doch die Follower der Sängerin befürchten das Schlimmste.

Sarah Connor sagt „Bye Bye“

Bedeutet das etwa das Karriere-Aus von Sarah Connor? Will sich die Musikerin mit einem allerletzten Songs bei ihren Fans verabschieden? Ihr neues Lied „Bye Bye“ soll am Freitag, dem 11. Dezember erscheinen.

Bei Instagram teilt die 40-Jährige einen kurzen Ausschnitt ihres neusten Werkes. Zu hören sind die Worte „Bye Bye Bye, es ist vorbei“. Was genau sie damit sagen möchte, behält Sarah zunächst für sich.

Das ist Sarah Connor:

Sarah Marianne Corina Lewe wurde am 13. Juni 1980 in Delmenhorst geboren

Als Kind sang sie für zwei Konzerte in Bremen im Kinderchor von Michael Jackson die Lieder „Earth Song“ und „Heal the World“

Den großen Durchbruch als Sängerin Sarah Connor erreichte sie mit der Single „Let's Get Back to Bed – Boy!“ im Jahr 2001

Von 2002 bis 2008 war sie mit dem Sänger Marc Terenzi liiert – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder

Seit 2010 ist Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen – mit ihm hat sie ebenfalls zwei gemeinsame Kinder

Im Jahr 2017 gab sie Fischer das Ja-Wort

Sarah Connor: Neuer Song jagt Fans Angst ein

Zu dem Clip verkündet Sarah Connor am Dienstag: „Am Freitag erscheint mein Abschiedssong 'Bye Bye' für Euch.“ Eine Aussage, die ihre Fans verzweifeln lässt. Sofort befürchten diese, dass dies das Ende von Sarah Connor bedeuten soll:

„Abschied?! Hoffentlich nur in eine kleine Pause über Weihnachten und Silvester!“

„Oh nein, bitte nicht aufhören zu singen.“

„Bitte, verlass uns nicht.“

Doch andere Follower haben eine ganz andere Theorie.

Sarah Connor will sich mit „Bye Bye“ verabschieden - aber von was? Foto: imapicture alliance/dpa

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verabschiedet sich Sarah Connor hier vom Corona-Jahr?

Vielen kommt es offenbar seltsam vor, dass Sarah Connor ihren Abschied aus der Musikbranche so groß ankündigen soll. Sie vermuten stattdessen einen genialen Marketing-Trick dahinter und glauben, dass sich der Abschied auf das Jahr 2020 bezieht.

„Ja dem Jahr 2020 dürfen wir getrost Bye bye sagen.“

„Mit so einem Song kann man 2020 gut verabschieden.“

„Ich hoffe, es ist nur ein Abschied von Corona und nicht von dir.“

Was Sarah Connor wirklich plant, werden wir also erst am Freitag erfahren. Ein weiterer User könnte sich derweil vorstellen, dass es ein Song für Sarahs verstorbenen Vierbeiner ist. Mehr dazu hier >>>