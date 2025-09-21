Tennisstar Sabine Lisicki: Neue RTL-Erfahrung – „Totaler Newbie“

Sabine Lisicki wechselt die Rollen. Vom Tennis-Ass zur Mutter, jetzt zum Soapstar. BILD enthüllte: Sie steht erstmals als Schauspielerin vor der Kamera. In der RTL-Serie „Alles was zählt“!

Die Weltklasse-Tennisspielerin spielte 2013 im Wimbledon-Finale. Sie hält den Weltrekord für den schnellsten Aufschlag. Vor einem Jahr bekam sie Tochter Bella. Seitdem war sie Vollzeit-Mama.

RTL: Sabine Lisicki am Set einer Daily-Soap

Nun stand Lisicki mit „AWZ“-Stars vor der Kamera. Sie drehte auf dem Serien-Tennisplatz in Köln und spielte quasi sich selbst. Die 35-Jährige verkörperte einen Tennisprofi. Dieser gab einen Workshop für den Serien-Tennisnachwuchs.

Lisicki sagte zu BILD: „Ich bin jetzt für die Dreharbeiten erstmals von meiner Tochter getrennt. Meine Eltern kümmern sich an den drei Drehtagen um sie. Da ist sie in guten Händen.“

„Ich bin schauspielerisch ein totaler Newbie“

Doch die Mama war nervös. Lisicki ist schauspielerisch unerfahren. „Ich bin schauspielerisch ein totaler Newbie. Ich habe nur in der Grundschule mal in einem Musical mitgespielt – ich weiß aber nicht mal mehr, wie das hieß“, erzählte Lisicki.

Und fügte hinzu: „Ich bin damals nur kurz vorher für die Hauptrolle eingesprungen – weil die Hauptbesetzung krank geworden ist.“

