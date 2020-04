Rüdiger Nehberg tot: Seine letzten Worte sind an Tragik nicht zu überbieten

Was für traurige Nachrichten: Rüdiger Nehberg ist tot. Er war eine absolute Legende. Ein Weltenbummler. Ein Experte auf dem Gebiet Überleben. Nun hat der Tod Rüdiger Nehberg, einen der wohl mutigsten Männer, doch noch erreicht. Die Survival-Legende ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Das gab das Team Rüdiger Nehberg am Donnerstagabend auf dessen Homepage bekannt. Vor allem in den 90ern war Nehberg zu einem echten Star geworden. Mit waghalsigen Aktionen: So überquerte er gleich zwei Mal den Atlantik. Nutze dafür jedoch kein Schiff oder Flugzeug, sondern lediglich ein Floß und Treetboot.

Rüdiger Nehberg: Survival-Legende überquerte den Atlantik gleich zwei Mal

Rüdiger Nehberg. Foto: imago images

Zudem befuhr er als erster Mensch der Welt den Blauen Nil in Afrika. Rüdiger Nehberg setzte sich sein Leben lang für die Natur und die Rechte von Frauen ein. Kämpfte unter anderem gegen die Genitalverstümmelung.

Auf seiner Homepage hat sein Team letzte Zitate des Survival-Helden veröffentlicht. Besonders eines rührt mit Blick auf seinen Tod zu Tränen.

Rüdiger Nehberg: „Ich bin ein Glückspilz!“

Da wird Nehberg wie folgt zitiert: „Irgendwie bin ich ein Glückspilz! Weil ich noch immer lebe. Nicht nur, weil ich das Glück hatte, mittlerweile 22 bewaffnete Überfälle überlebt zu haben. Sondern vor allem, weil ich als Ex-Bäcker laut Statistik der Lebensversicherer mit 68 meinen Teigschaber längst hätte aus der Hand legen müssen. Und weil ich so viel erlebt habe, dass es für drei Leben ausreichen würde.

---------------

Das ist Rüdiger Nehberg:

Rüdiger Nehberg wurde am 4. Mai 1935 in Bielefeld geboren

Er starb am 1. April in Rausdorf

Er galt als DER deutsche Survival-Experte

Zu seinem Lebenswerk zählt unter anderem sein Engagement für das südamerikanische Volk der Yanomami und sein Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung

--------------

+++ „Traumschiff“: Beängstigendes Foto vom Set aufgetaucht – ist Florian Silbereisen etwa...? +++

Rettungswagen schon am Mittwoch vorm Haus

Laut Bild seien schon am Mittwoch mehrere Streifenwagen, Rettungsdienst und Notarzt vor Nehbergs Haus vorgefahren. Allerdings, so berichtet das Blatt, hätten sie nichts mehr für den Überlebenskämpfer tun können.