Er war auf der Suche nach Sex: Warum musste Rudolph Moshammer sterben?

Habgier, Wut oder aus komplett anderen Gründen? Warum hat Herish A. Rudolph Moshammer ermordet? Ihn mit einem schwarzen Kabel stranguliert, bis ihm roter Schaum aus dem Mund lief. Dieser Frage geht der Podcast unseres Partnerportals „Schlager.de“ – „SoKo Schlager“ – in dieser Woche nach.

Zu der schrecklichen Tat kam es nach einer Fahrt Moshammers durch das Münchner Bahnhofsviertel. Der einst gefeierte Modedesigner gabelte dabei laut Polizeiermittler junge „orientalische“ Männer auf – er ist auf der Suche nach Sex. Geld wechselt den Besitzer.

Eine Nacht endet tödlich

Genau in einer derartigen Nacht traf das Opfer dann auf ihn: Herish A. Der verurteilte Täter, der mittlerweile in den Irak abgeschoben wurde, hat die Tat mittlerweile gestanden und bereut zutiefst diesen schicksalsträchtigen Abend.

Der Abend begann für beide unterschiedlich. Moshammer ging schick essen, sein Mörder holte sich nach der Arbeit sechs Bier und betrank sich. Es folgte ein Streit mit seiner Freundin und der Besuch eines Spielsalons. Dort verspielte Herish sein gesamtes Geld und das seiner Freundin. Beschämt drückt er sich am Hauptbahnhof herum.

Der verstorbene Lebemann Rudolph Moshammer. Foto: IMAGO / Lindenthaler

Dort spricht ihn der Schnurrbartträger aus seiner Limousine heraus an. „Wissen Sie, wo hier die Videothek ist?“, hat er ihn gefragt. Dann wurde es anzüglicher, es geht um Pornofilme und Sex, Herish steigt ein. Sie fahren los. In Moshammers Villa kommt es schließlich zum Sex.

Rudolph Moshammer wird zum Opfer

Doch statt seinem Gefährten eine Fahrt nach Hause zu spendieren, wird Moshammer zum Opfer. Herish stranguliert ihn mit einem gebräuchlichen Verlängerungskabel, nimmt ein paar Hundert Euro und flieht. Beim Motiv spielen Wut und Habgier wegen der angeblich vereinbarten, aber nicht gezahlten Summe für den Sex eine Rolle. Moshammer stirbt – sein Vermächtnis lebt bis heute.

„SoKo Schlager”: Immer donnerstags – auf Spotify, Amazon Music, Apple und natürlich in der Schlager.de-App.

Bettina Steinke und Janina Kirsch bilden die „SoKo Schlager“. Foto: SoKo Schlager

Über die Hosts von “SoKo Schlager”

Bettina Steinke ist unter anderem Chefredakteurin von „Schlager.de“, einer Marke der FUNKE Digital. In ihrer neuen Rolle als Podcast-Host verbindet sie ihr investigatives Gespür für Verbrechen mit einer publikumswirksamen Audioproduktion.

Janina Kirsch war Chefreporterin der GALA und Unterhaltungschefin bei BILD. Bei Podimo ist Kirsch mit dem Podcast „Stars and Crime“ vertreten, 2025 war sie in der Crime-Reportage „Auf den Spuren des Verbrechens“ bei ProSieben und JOYN zu sehen.

