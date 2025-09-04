Rudi Cerne im Interview: Ein Auftritt im „Fernsehgarten“ brachte ihn zu „Aktenzeichen XY“

Er gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Moderatoren Deutschlands: Rudi Cerne. Der 66-jährige ehemalige Eiskunstläufer startete seine TV-Karriere als Sportmoderator, später kam dann „Aktenzeichen XY“ dazu, sogar den „Fernsehgarten“ durfte der gebürtige Wanne-Eickeler bereits leiten.

Wir haben mit Rudi Cerne über 23 Jahre „Aktenzeichen XY“ gesprochen. Im Interview verrät er uns, warum es drei Winke des Schicksals brauchte, bis er das Moderationsangebot des ZDF annahm.

Herr Cerne, Sie moderieren seit 23 Jahren „Aktenzeichen XY“. Werfen wir doch einen Blick zurück. Was ist Ihnen aus ihrer Anfangszeit in Erinnerung geblieben?

Die erste Sendung war am 18. Januar 2002. Das habe ich so gut in Erinnerung, weil es der Geburtstag meines Vaters war, der zu dem Zeitpunkt bereits verstorben war. Und sie hatte es auch direkt in sich. Es ging um Kindesmissbrauch, Entführung, Vergewaltigung und eine nekrophile Tat. Also um einen Mann, der sich an den Körpern von Verstorbenen vergangen hatte. Von Anfang an, der Abgrund der Kriminalität. Das hat mich damals kalt erwischt.

Hatte man Sie nicht darauf vorbereitet?

Doch natürlich. Es gab ja Vorgespräche. Aber das war der Kontrapunkt zu allen meinen bisherigen Einsätzen. Kriminalität von 0 auf 100.

Gibt es Fälle, die Sie mehr berühren als andere?

Wenn Kinder involviert sind. Den Fall Levke Strassheim habe ich nie vergessen. Ein achtjähriges Mädchen, das vor der Haustür abgepasst wurde. Sie kam von der Schule, hatte ihren Haustürschlüssel vergessen, wollte nur ein paar Minuten auf die Eltern warten. Dann wurde sie von einem Mann in sein Auto gelockt, missbraucht und getötet. Dazu kam, dass die Schauspielerin, die Levke in unserem Film darstellte, der tatsächlichen Levke zum Verwechseln ähnlich sah. Das ging mir unter die Haut.

Rudi Cerne moderiert „Aktenzeichen XY“ seit 23 Jahren. Foto: ZDF und Tobias Schult

Nehmen Sie die Fälle mit nach Hause, oder stumpft man nach über 20 Jahren ab?

Ich hänge „Aktenzeichen XY“ nicht mit dem Anzug in den Schrank. Die Fälle beschäftigen mich auch im Nachhinein. Nichtsdestotrotz kann ich nach einer Sendung gut schlafen. Ich schaffe es ganz gut abzuschalten.

Wenn man so will, ist „Aktenzeichen XY“ der Ur-Vater des True-Crime-Hypes. Hätten Sie bei ihrem Start gedacht, dass dieses Genre so erfolgreich wird? Und, dass „Aktenzeichen XY“ die Zeiten so überdauert?

Die Sendung ist ein Phänomen. Die Erfindung von True Crime. Alles, was danach kam, ist auf den Zug aufgesprungen.

Ich weiß noch, als ich damals das Angebot bekam, die Sendung zu moderieren, habe ich natürlich auch mit Freunden und Bekannten darüber gesprochen. Und unisono haben alle gesagt: ‚Lass die Finger davon. Das ist ein Auslaufmodell, du fährst die Sendung an die Wand.‘ Und das ist nicht gut für dich. Aber trotz aller Kritik, Aktenzeichen hatte schon immer sehr viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Kriminalität hat die Menschen bewegt. Sagen wir ruhig fasziniert.

Was hat Sie schlussendlich dazu bewegt, das Wagnis einzugehen?

Es war eine Zeit mit sehr unruhigen Nächten, weil ich stets darüber nachgedacht habe. Auf der einen Seite ist es eine Primetime-Sendung, oder wie damals der stellvertretende Programmdirektor des ZDF, Hans Janke, sagte: „Das ist großer Vorhang.“ Aber es gab damals auch das Gerücht, dass man die Sendung „Der große Preis“ neu auflegen will. Und ich hatte schon gehört, dass mein Name für die Position des Moderators gehandelt wurde. Ich war also unsicher. Über Tage, Wochen hinweg.

Ein guter Rat kam dann von meiner Frau. Sie riet dazu, Frank Elstner anzurufen. Und Frank sagte mir: ‚Machen Sie das. Machen Sie das sofort. Und danken Sie dem lieben Gott, dass Sie dieses Angebot bekommen haben, so etwas bekommen Sie nur einmal im Leben.‘ Es gab aber noch zwei weitere Ereignisse, die mich sehr beschäftigt haben.

Welche?

Ich hatte damals schon einmal den ‚Fernsehgarten‘ in Vertretung für Andrea Kiewel moderiert. Das war im Spätsommer 2001, ich war gerade von der ‚Tour de France‘ als Moderator zurückgekommen. Zu Gast war eine Hundeführerin von der Johanniter-Unfallhilfe, das werde ich nie vergessen. Ich fragte sie – unabgesprochen – wann der Hund denn zuletzt im Einsatz gewesen sei. Und sie antwortete: Als die kleine Julia bei Gießen gefunden wurde. Das Mädchen wurde damals entführt, missbraucht und verbrannt. Das passte natürlich thematisch überhaupt nicht in die Sendung, aber es war eine Art Augenöffner für mich.

Ein weiteres Ereignis war auf einer Polizeiwache. Man hatte mein Auto aufgebrochen. Ich kann mich noch gut erinnern, weil kurz zuvor die deutsche Nationalmannschaft in München 1:5 gegen England verloren hatte. Ich wartete also auf der Wache und überall hingen Plakate von vermissten Kindern. Das war der letzte Auslöser für mich, um zu sagen: Ich mache das jetzt und sage zu.

Apropos ‚Fernsehgarten‘. Sie waren vor wenigen Wochen wieder auf dem Lerchenberg im Einsatz. Es schien aber, als hätten Sie nicht gerade den Spaß Ihres Lebens gehabt.

Ich schätze die Redaktion des ‚Fernsehgarten‘ sehr. Meinen Einsatz 2001 habe ich gerade erwähnt, und ich glaube, es war von den Entscheidungsträgern des ZDF eine Art Feuerprobe für mich. Sie wollten sehen, ob ich auch abseits des Sports eingesetzt werden kann.

Ich schätze auch Andrea Kiewel sehr und wenn sie sagt: ‚Komm Rudi, moderiere doch eine Sendung mit mir, ich fände das ganz toll‘, dann sage ich als Kollege nicht nein. So macht man das nun mal. Ich wusste allerdings nicht, dass es eine Mallorca-Sendung ist. Und dass es in einem derartigen Trubel ausarten würde, habe ich auch nicht kommen sehen. Aber ich bin auch keine Spaßbremse. Nur Polonaise und rumhopsen ist nicht mein Ding. Deshalb bin ich in den Nebenraum gegangen, habe mir das aus der Distanz angeschaut und wenn es ums Kochen oder Minigolfen ging, war ich wieder dabei. Andrea ist da einzigartig. Sie müssen sehen, da wurde zwei Stunden lang improvisiert. Und da war ich auch gefordert. Man wächst mit den Aufgaben.

Also Rudi Cerne im Megapark oder Biergarten scheint eher unwahrscheinlich?

Eher nicht (lacht). Aber ich bin gespannt was das Leben noch an Überraschungen für mich bereithält.

Rudi Cerne und Andrea Kiewel im Mallorca-„Fernsehgarten“. Foto: IMAGO/BOBO

Aber hatten Sie sich nicht darüber informiert, zu welcher Sendung Sie da eingeladen wurden?

Nein, aber wir sollten das nicht dramatisieren. Die Menschen wollten Spaß haben. Und daran ist ja auch nichts auszusetzen. Bei den Proben habe ich dann gemerkt, das Thema ist Mallorca, das könnte turbulent werden. Trotzdem – ich stehe zu meinem Wort. Ich muss aber dazu sagen, dass die Interpretinnen und Interpreten sehr professionell waren. Als feststand, dass wir aus diesem kleinen Häuschen senden müssen, waren alle Standby. Alle haben gewartet, sind aufgetreten und haben das Beste daraus gemacht. Sehr ambitioniert, sehr gelungen.

Der Social-Media-Hit waren aber Sie.

(lacht) Nun ja in den sozialen Medien bin ich zwar nicht unterwegs, aber wenn das dann der Hit ist – in Ordnung. Und ich bin um eine Erfahrung reicher.

Die nächste Ausgabe von „Aktenzeichen XY“ zeigt das ZDF am 17. September. In der Sendung geht es unter anderem um den Tod einer amerikanischen Touristin und Schüsse auf ein Wettbüro.