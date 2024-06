Rudi Cerne: Deutliches Signal nach „Aktenzeichen XY“-Ausstrahlung

„Aktenzeichen XY… Ungelöst“ gehört zu DEN Dauerbrennern im ZDF-Programm. Seit 1967 läuft die Sendung, in der bislang ungelöste Kriminalfälle neu aufgearbeitet werden, und mit Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer nach Hinweisen gesucht wird, bereits im TV. Seit 2002 wird die Sendung dazu von Moderator Rudi Cerne geleitet.

Ein Quoten-Magnet. Schließlich ist kaum eine Sendung im deutschen Fernsehen so nah an der bitteren Kriminalitätsrealität wie „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ mit Rudi Cerne. Dementsprechend gut waren auch die Zuschauerzahlen der Ausgabe, die das ZDF am Mittwochabend ausstrahlte.

„Aktenzeichen XY“ und Rudi Cerne sahnen richtig ab

5,17 Millionen Menschen schalteten um 20.15 Uhr das ZDF ein, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Ein Marktanteil von stattlichen 22,2 Prozent im Gesamtpublikum. Und damit klarer Tagessieger. Zum Vergleich: Die ARD-Dokumentation „Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?“ mit Esther Sedlaczek wollten lediglich 1,9 Millionen Menschen sehen, ein Marktanteil von nur 8,2 Prozent.

Bestens lief es für „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Hier schalteten eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Ein bärenstarker Marktanteil von zwanzig Prozent. Und damit auch deutlich vor der Konkurrenz von ProSieben.

„Aktenzeichen XY“ vor „TV Total“

So schafften es „TV Total“ und Moderator Sebastian Pufpaff „lediglich“ 0,65 Millionen Menschen zum Zuschauen zu bewegen. Ein Marktanteil von 13,7 Prozent. Richtig stark präsentierte sich am Mittwoch auch die RTL-Vorabendsoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. 0,59 Millionen Menschen wollten die Geschichten rund um Jo Gerner und Co. sehen. Ein Marktanteil von 16,5 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Konstant gut war aber auch „Bares für Rares“. Im Gesamtpublikum schauten am Mittwochnachmittag wieder 1,76 Millionen Menschen zu. Ein Marktanteil von 22,3 Prozent.