RTL2 Trödeltrupp-Team macht gefährlichen Ekel-Fund – „Ach du Scheiße“

Bei RTL2 wird wieder getrödelt, zumindest ist das der Plan vom Trödeltrupp, als er bei Claudia und ihrem Vater Hans aufschlägt. Die Experten Otto, Mauro und Sükrü wollen den beiden dabei helfen ihr altes Wirtshaus zu entrümpeln und mit einigen Gegenständen noch etwas Geld für die Familie zu erwirtschaften.

Doch das Gebäude, indem eigentlich eine Gastronomie und Eigentumswohnungen sein sollte, ist von innen total verwahrlost. Der Trödeltrupp von RTL2 packt aber trotzdem mit an – und macht einen echten Horrorfund auf dem Dachboden.

RTL2 Trödeltrupp findet Insekten

Menschliche Mieter sind zwar Mangelware, dafür haben sich tierische Bewohner in dem Gebäude niedergelassen. Ganz zum Erschrecken der Trödelprofis. In der Küche entdecken sie nicht nur morsche Wände und Geschirr, das sich stapelt, sondern auch „original 20 Jahre alte Lebensmittel“.

Wie die heute aussehen, kann man sich denken. Beim genaueren Hinsehen entdecken Sükrü und Otto eine Packung Basilikum mit Insekten-Beilage. „Die Küche ist echt ekelhaft, selbst die Maden sind schon in den Behältern gestorben“, fasst es Otto zusammen.

RTL2 Trödeltrupp macht Horror-Fund

Der Trödeltrupp bahnt sich seinen Weg in Richtung Dachboden. Und während die Küche schon Horrorfilm-Potenzial hatte, wartet dort das pure Entsetzen für jeden Hauseigentümer. Mauro hat schon einen Verdacht als er den Flur betritt. Er riecht zwar den Schimmel, weiß zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, welches Ausmaß der Befall mittlerweile hat.

Ohne Atemschutzmasken will hier keiner rein. Kein Wunder, immerhin ist Schimmelpilz extrem gefährlich – vor allem, wenn er so stark vertreten ist wie hier. Der Teppichboden gleicht schon fast einer saftigen grünen Wiese, so hoch stehen die Pilze davon ab. „Ach du Scheiße, das ist ja schon ein Biotop“, entfährt es Mauro. Er muss feststellen: „Hier schimmelt und schwimmt der Teppich.“ Hiervon noch etwas zu verkaufen, dürfte selbst für die Trödelprofis schwierig werden.

