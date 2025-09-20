RTL2-Moderatorin Sylvie Meis wird deutlich: „Da sollte man am besten direkt abbrechen“

Moderatorin Sylvie Meis steht aktuell für die zweite Staffel der RTL2-Sendung „Love Island VIP“ vor der Kamera. Dort suchen die Kandidaten nach der großen Liebe. Doch wie sieht Sylvie Meis Einstellung zum Thema Daten aus? Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur wird sie nun deutlich.

RTL2-Star Sylvie Meis wird deutlich

Sylvie Meis teilt ihre Erfahrungen und warnt vor Warnsignalen beim Dating. Sie rät, aufmerksam zu sein. Zu Beginn seien auffällige Verhaltensmuster, wie eine plötzliche Rückzugstendenz nach anfänglicher Euphorie, problematisch. Sie bezeichnet dies als großes Warnsignal und betont, dass solche Spiele Misstrauen wecken.

Ein weiteres Beispiel für Red Flags sei, wenn bereits am Anfang Lügen auffallen. „Da sollte man am besten direkt abbrechen“, sagt die gebürtige Niederländerin. Ehrlichkeit sei essenziell. Es sei wichtig, schädliche Verhaltensmuster früh zu erkennen und konsequent zu handeln.

Die 47-Jährige ist nicht nur privat, sondern auch beruflich fachkundig. Sie moderiert die aktuelle Staffel „Love Island VIP“ bei RTL2. Dort treffen TV-Bekanntheiten aufeinander und versuchen, die große Liebe zu finden. Etwas, das auch die Moderatorin in der Vergangenheit versucht hat.

Ihre eigene Vita untermauert ihre Worte. Sylvie war acht Jahre mit Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. Die Ehe zerbrach 2013. 2020 folgte die Hochzeit mit Niclas Castello. Obwohl die Beziehung 2023 scheiterte, profitiert sie persönlich von diesen Erfahrungen.

