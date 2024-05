RTL2 zieht nach „Die Geissens“ klares Urteil

RTL2 hatte allen Grund zur Freude, denn der Montagabend (29. April) gehörte ganz den Geissens. Die Glamour-Familie lockte mit „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ und dem Spin-off „Davina & Shania“ zahlreiche Fans vor die Bildschirme und sicherte dem Sender beachtliche Quoten.

RTL2 spielt die Konkurrenz an die Wand

Mit einem Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen starteten „Die Geissens“ erfolgreich in den Abend, doch die Töchter Davina und Shania setzten noch einen drauf und erhöhten den Wert auf 7,8 Prozent. Eine bemerkenswerte Steigerung, bedenkt man, dass sie in der Vorwoche nur 3,7 Prozent erreicht hatten. Beide Formate zogen 0,67 Millionen Zuschauer an und positionierten sich damit gleichauf.

Derweil musste Sat.1 eine Niederlage einstecken. „Über Geld spricht man doch“, ein Format, das erst kürzlich von Kabel Eins übernommen wurde, konnte die Quoten der Vorwoche nicht halten und fiel auf 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Auch die erweiterte Zielgruppe zeigte mit 4,5 Prozent wenig Interesse, die Gesamtzuschauerzahl sank um fast eine viertel Million auf 0,63 Millionen.

Die Reality-Show „Big Brother“ konnte das Ruder auch nicht herumreißen und markierte mit rund 290.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Tiefpunkt. Sat.1 sah sich daher gezwungen, die Entscheidungsshow künftig erst nach Mitternacht auszustrahlen. Ältere Tageszusammenfassungen im weiteren Verlauf des Abends drückten die Quoten weiterhin nach unten.