RTL2 mit drastischer Programm-Änderung – es betrifft DIESE Zuschauer

Eigentlich war es ein ganz neues Format, das RTL2 senden wollte. Für Zuschauer eine Abwechslung im deutschen Fernsehen. Doch jetzt hat RTL2 einen drastischen Entschluss gefasst. Kurzum: Das neue Format muss schon wieder auf dem vorgesehenen Sendeplatz weichen.

RTL2: Drastische Programm-Änderung

Es handelt sich laut „Quotenmeter“ um die Sendung „Putzteufelswild – An die Besen, fertig, los!“ Die sollte am 20. Dezember um 16 Uhr erstmals an den Start gehen. Stattdessen wurde das Programm nun seitens des Senders noch mal überarbeitet.

-------------------------

Das ist RTL2:

RTL2 oder RTL ZWEI ist ein deutschsprachiger TV-Sender

Der Sender ging am 6. März 1993 on Air

Der Sitz des Senders ist in Grünwald

Zu den Erfolgsshows von RTL2 gehören „Die Geissens“, „Die Wollnys“ oder „Berlin - Tag und Nacht“

Mit „Popstars“ zeigte RTL2 im Jahr 2000 die erste Castingshow im deutschen Fernsehen

-------------------------

RTL2-Sendung „Putzteufelswild“ wird verschoben

„Putzteufelswild“ wird nun schon um 15 Uhr im TV gezeigt – eine Stunde früher also. Insgesamt wird es vier Episoden geben.

RTL2: Änderung für Fans von Putzteufelswild. Foto: RTLZWEI

Darum geht’s bei der RTL2-Sendung:

In nur zwei Stunden müssen zwei Duos gegeneinander antreten und jeweils eine stark verschmutzte Wohnung wieder blitzblank putzen und auf Vordermann bringen. Ins Finale zieht schließlich nur ein Zweierteam ein. Aus Kollegen werden dann Konkurrenten. Die Ekelgrenze wird dabei ziemlich überschritten. Unter anderem müssen die Finalisten benutzte Bordellzimmer oder Festival-Toiletten reinigen.

------------------------

Weitere TV-Themen:

„Heute Show“ (ZDF): Trotz neuer 2G-Regeln – Oliver Welke sauer „Die ganze Welt fragt sich, was bei uns los ist!“

„Das perfekte Dinner“: Gastgeberin ist sauer – „Ich verklage diese Firma“

„Bares für Rares“: Student hat Schmuckstück dabei – als er den Wert erfährt, fällt er vom Glauben ab

------------------------

Im Anschluss an die erste Folge sendet RTL2 übrigens alte Episoden von „Hartz und Herzlich“. Warum es dazu eine traurige Geschichte gibt, die einem das Herz zerreißt, erfährst du hier >>> (jhe)