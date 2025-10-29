Eklat um „Love Island VIP“: RTL Zwei muss dazwischen gehen

Die Ereignisse in der RTL2-Sendung „Love Island VIP“ überschlagen sich aktuell. Liebesdramen, Streitereien und große Enttäuschungen sind in den neusten Folgen schon fast an der Tagesordnung.

Dabei geht das Geschehen nicht nur den Kandidaten, sondern auch den Zuschauern nah. Die Folge: Wilde Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Nun muss sogar der Sender eingreifen.

Diskussionen um RTL2-Format „Love Island VIP“

Reality-Fans warten Woche für Woche auf neue Folgen ihrer Lieblingsformate und sind gespannt, was die Protagonisten so treiben. Bei „Love Island VIP“ ist besonders spannend, welche Paare vercoupelt bleiben oder welche neuen Konstellationen entstehen.

Dabei sorgt das Verhalten mancher Kandidaten nicht nur für Zündstoff in der Villa, sondern auch für Aufregung bei den Zuschauern. In den sozialen Netzwerken eskalieren die Diskussionen nun allerdings, sodass sich RTL Zwei einschalten muss.

„Wir sehen, wie intensiv ihr mitfühlt und miterlebt – genau dafür lieben wir euch. Aber: Hate, Beleidigungen und Drohungen gehen niemals klar. Weder hier noch gegenüber unseren Islandern und deren Familien. Lasst uns respektvoll bleiben“, heißt es in einem Statement des Senders.