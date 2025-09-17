RTL2 schmeißt „Die Wollnys“ aus dem Programm – der Grund ist traurig

Aktuell freuen sich die Fans von „Die Wollnys“ jeden Mittwoch auf neue Folgen zur besten Sendezeit. Doch an diesem Mittwochabend (17. September) werden sie beim Blick in TV-Programm bitter enttäuscht.

RTL2 hat sich nämlich dazu entschieden, auf „Die Wollnys“ zu verzichten. Stattdessen setzt der Sender auf einen absoluten Kult-Film – und das aus einem äußerst traurigen Grund.

„Die Wollnys“ fliegen aus dem Programm

Um Punkt 20.15 Uhr sehen die Zuschauer jeden Mittwoch, was in der Großfamilie von Silvia Wollny abgeht. Dabei werden nicht nur sie und ihr Partner Harald begleitet, sondern auch ihre Kinder. Schließlich sind Estefania, Loredana und Co. bereits erwachsen und erleben selbst die größten Abenteuer.

Doch an diesem Mittwoch ist alles anders. Statt Großfamilien-Chaos gibt es einen Film-Klassiker zur besten Sendezeit. Mit dem Film „Die letzte Festung“ möchte man dem verstorbenen Schauspieler Robert Redford gedenken, der kürzlich verstorben ist (wir berichteten).

RTL2 entscheidet sich gegen „Die Wollnys“

In dem Film spielt der legendäre Schauspieler die Rolle des US-General Eugene Irwin, der wegen Befehlsverweigerung im Militärgefängnis sitzt. Der Streifen gehört zu den bekanntesten Filmen mit Robert Redford.

In der kommenden Woche läuft die RTL2-Soap dann aber wie gewohnt im Programm. Wer gar nicht auf „Die Wollnys“ verzichten möchte, der kann auf die älteren Folgen in der Mediathek zurückgreifen.

RTL2 zeigt neue Folgen von „Die Wollnys“ immer mittwochs um 20.15 Uhr. Einzelne Episoden gibt es aber auch vorab im Stream in der Mediathek bei RTL+.