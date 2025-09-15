RTL2 plant „Hartz und herzlich“-Sondersendung – der Grund ist traurig

Seit Jahren gehört die Doku-Reihe „Hartz und herzlich“ fest zum Programm von RTL2. Dort sehen die Zuschauer, wie die Protagonisten ihren Alltag in sozialen Brennpunkten bewältigen. Der Großteil von ihnen ist auf staatliche Unterstützung wie beispielsweise Bürgergeld angewiesen.

Am Dienstagabend (30. September) plant der Sender eine Sondersendung von „Hartz und herzlich“. Dabei soll es um Protagonistin Dagmar aus den Benz-Baracken gehen, die im November 2021 verstorben ist. RTL2 zeigt in Gedenken an Dagmar ein emotionales Best-of-Special.

RTL2 plant besondere Folge

In der RTL2-Doku gibt es zahlreiche Protagonisten, die nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch in ihrer Nachbarschaft sehr beliebt sind. Dazu gehörte auch Dagmar, die in den Benz-Baracken in Mannheim eine kleine Legende war. Im November 2021 verstarb sie völlig unerwartet an einem Hirnschlag. In einer Sondersendung will die Produktion nun ein letztes Mal an Dagmar erinnern.

„Für das Special hat das Produktionsteam viele Stunden Material gesichtet und neu zusammengestellt: von Dagmars ersten Auftritten bei „Hartz und herzlich“, ihren unzähligen Hilfsaktionen, der aufopferungsvollen Pflege von Nachbar Johann, ihrer Reise in die Vergangenheit nach Weimar bis hin zu ihrem allerletzten Dreh. Ergänzt wird die emotionale Reise durch exklusive Interviews – unter anderem mit Dagmars Bruder Horst sowie den beliebten Mannheimern Elvis, Jonas, Michael und Lothar. Sie alle erinnern sich an eine Frau, die mit Herz, Humor und Mut ihr Umfeld geprägt hat“, heißt es in der Programmankündigung.

„Hartz und herzlich Herzensmensch – Dagmar aus den Benz-Baracken“ läuft am 30. September um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folge gibt es bereits sieben Tage vorab in der Mediathek auf RTL+.