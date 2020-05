RTL2 lässt Claudia Norberg bei „Match!“ Singles jagen: Der Sender macht DIESEN Fehler

„Vier liebesbedürftige Promis bekommen vier Wochen lang die Chance auf das große Glück“ schallt es schon zu Beginn von „Match! Promis auf Datingkurs“ (RTL2) dem Zuschauer entgegen.

Vier Promis, von denen zwei wohl nur den absoluten Trash-TV-Fans ein Begriff sein dürften. Doch wir wollen nicht meckern. Hat RTL2 mit Sarah „Dingens“ Knappik immerhin eine echte Dschungelcamp-Ikone und mit Claudia Norberg die Ex von Schlagerstar Michael Wendler an Bord geholt. Blöd nur, wenn man sich schon nach wenigen Sekunden einen doch recht unangenehmen Patzer leistet.

RTL2: „Match! Promis auf Datingkurs“ – Claudia Norberg sucht einen neuen Mann

Während Sarah Knappik und die Kollegen Marcellino Kremers (Kuschelte bei „Love Island“ mit „Promis unter Palmen“-Sympathieträger Tobi Wegener) und Sebastian Fobe (verlor bei „Bachelorette“ Jessica Paszka das Rennen gegen David Friedrich) korrekt angekündigt wurden, wurde Claudia mit dem Namen Claudia Wendler angepriesen.

Das ist Claudia Norberg:

Claudia Martha Maria Norberg wurde am 11. November 1970 in Gladbeck geboren

29 Jahre war sie mit Schlagerstar Michael Wendler verheiratet

Vor zwei Jahren trennte sich das Paar

Michael Wendler kam danach mit Laura Müller zusammen

Autsch. Ist der Name Wendler doch lediglich der Fantasie des Schlagersängers Michael Skowronek entsprungen. Ein Künstlername also. Da hätte RTL 2 aber wirklich besser aufpassen können. Vor allem, weil ja spätestens seit den letzten Wochen bekannt sein dürfte, wie sehr Claudia Norberg, so ihr korrekter Name, an ihrem Familienamen hängt.

Claudia Wendler hängt an ihrem Mädchennamen

Claudia Norberg heißt bei „Match! Promis auf Datingkurs“ einfach Claudia Wendler. Foto: RTL ZWEI

Schrieb sie doch bei Instagram an Ex-Mann Michael Wendler und dessen Zukünftige Laura Müller: „Ich möchte Euer Glück nicht beeinflussen, aber ich muss Euch auf diesem Wege schreiben, da ich bis heute keine Reaktion von Euch erhalten habe. Es geht um meinen Mädchennamen 'Norberg'. Es ist ein sehr emotionales Thema für mich und meine Familie, daher wähle ich, aus reiner Verzweiflung, diesen Weg der Öffentlichkeit. Ich möchte Euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit, nicht meinen Mädchennamen 'Norberg' zu übertragen bzw. zu verwenden.“

Nun ja, doch Namen sind Schall und Rauch, wenn eine Single-Party mit reichlich Sekt ansteht. Zusammen mit Liebes-Coaches soll Claudia nun „willige Normalo-Singles“ kennenlernen. Na, das kann ja spannend werden.

Für wen sich Claudia Norberg entscheidet, zeigt sich in den kommenden drei Wochen bei „Match! Promis auf Datingkurs“ auf RTL2.