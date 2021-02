RTL2 holt sich SIE in eine Kult-Soap.

RTL2: Prominenter Besuch in Kult-Soap – plötzlich taucht SIE auf

Gastauftritt bei RTL2!

In der Kult-Soap „Krass Schule - Die jungen Lehrer“ (RTL2) wird noch diese Woche ein neues Gesicht zu sehen sein - und es ist kein unbekanntes!

RTL2: SIE ist in Soap zu sehen

Niemand Geringeres als Jenny Frankhauser, Schwester von Kult-Blondine Daniela Katzenberger, feiert in der RTL2-Serie ihr Schauspieldebüt.

Wie der Sender mitteilt, wird die 28-Jährige eine Schulpsychologin spielen, die mit den Schülern über Selbstliebe und Akzeptanz spricht. Zudem will sie mit ihrem Projekt eine verunsicherte Schülerin vor einem schwerwiegenden Fehler bewahren.

Jenny Frankhauser bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer" hier mit Jeje Lopez in der Rolle der Carmen. Foto: RTLZWEI / Foto: Jana Herty

------------

Das ist Jenny Frankhauser:

geboren am 25. August 1992 in Ludwigshafen als Jennifer Eileen Frankhauser

sie ist Reality-TV-Teilnehmerin, Sängerin und Schauspielerin

sie ist die jüngere Schwester von Daniela Katzenberger

durch sie kam sie zum Fernsehen und war in mehreren Dokus zu sehen

2016 veröffentlichte sie die Single „Die Zeit steht still“

2018 war sie im Dschungelcamp, das sie gewann

2020 war sie bei „Promi Big Brother“ zu sehen, sie verließ den Container am 6. Tag freiwillig

------------

Mit der „Bild“ sprach Jenny Frankhauser vorab über ihre TV-Rolle. Die Ex-Dschungelkönigin sagte: „Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ich finde es sehr spannend, mal in die Schauspielbranche reinschnuppern zu können. Ich kannte die Serie auch vorher schon, habe sie ab und an geschaut.“

---------------

Weitere News:

„Unter uns“ (RTL): Dieser GZSZ-Star wechselt in die Schillerallee – „Glück im Unglück“

GZSZ: Ex-Star Susan Sideropoulus mit irrer Typveränderung! SO hast du die Schauspielerin noch nie gesehen

Die Geissens: Robert Geiss lässt sich DAS liefern – Carmen platzt der Kragen: „Ich glaub es nicht“

---------------

Nach RTL2-Soap: Jenny Frankhauser öfter im TV?

Sie könne sich gut vorstellen, in Zukunft weitere Rollen als Schauspielerin zu übernehmen, so die Ludwigshafenerin. „Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war ziemlich nervös, wie das nun mal so ist, wenn man etwas das erste Mal macht. Wurde dann aber vom gesamten Team sehr herzlich aufgenommen!

+++ Queen Elizabeth II.: Ärger für die Royals? Jetzt kommt DAS raus +++

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ich bin gespannt, ob man mir die Nervosität anmerkt. Vielleicht gibt es ja bald mehr in diesem Bereich von mir zu sehen“, erklärte sie der „Bild“. (cs)

Die Folgen von „Krass Schule - Die jungen Lehrer“ mit Jenny Frankhauser kannst du am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Februar, um 17.05 Uhr bei RTL2 zu sehen. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.