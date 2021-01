„Hartz und Herzlich“ zeigt Schock-Bilder aus NRW: Bewohner offen – „Bei dem Dreck kann keine Kakerlake überleben“

Fotograf Klaus lebt in einer vermüllten Wohnung in Köln-Bickendorf.

Es sind erschreckende Bilder. Bilder, bei denen man sich fragen muss, wie ein Mensch so leben kann. In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ porträtiert RTL2 Menschen aus dem Kölner Stadtteil Bickendorf.

Bickendorf, im Nordwesten der Domstadt gelegen, gilt als eines der ärmsten Viertel der Millionenstadt. Die Arbeitslosenquote liege hier bei rund zehn Prozent, so RTL2.

RTL2: „Hartz und herzlich“ in Köln-Bickendorf

„Das ehemals ländliche Veedel ist durch Industriegebiete und den Bau von Wohnanlagen schnell gewachsen. Und mit ihm auch seine Probleme. Mehrmals die Woche rücken Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus, um in Bickendorf für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Hohe Arbeitslosigkeit und die Vermüllung des Veedels haben zur Folge, dass sich viele Anwohner hier nicht mehr wohl fühlen“, heißt es bei „Hartz und herzlich“.

----------------

Das ist Köln Bickendorf:

Bickendorf ist ein Stadtteil im Nordwesten von Köln

Hier leben rund 16.560 Menschen

Bickendorf gehört zu den Stadtteilen mit der höchsten Arbeitslosenquote in Köln

---------------

Und in genau dieser Gegend lebt auch der ehemalige Fotograf Klaus. Er schwärmt gerne von der Vergangenheit. Von der Zeit, als er mit Models feierte, tolle Fotos machte. Sein größtes Problem jedoch, so Klaus, war immer, dass er nicht mit Geld umgehen könne. Wenn er an einem Abend 1.000 Euro für seine Bilder bekommen habe, seien diese auch am selben Abend schon wieder weg gewesen.

„Hartz und herzlich“: Klaus hat die Kontrolle über seinen Haushalt verloren

Dazu kommt, dass der 67-jährige Klaus seinen Haushalt schon lange nicht mehr im Griff hat. Müll stapelt sich in den Zimmern, das Fett auf dem Herd ist verkrustet und schwarz. Auch er selbst hält sich nur noch bedingt sauber. Es sind Schock-Bilder, die RTL2 da zeigt.

Balkone im Kölner Stadtteil Bickendorf. Foto: imago images / Manngold

Doch zum Glück hat Klaus Freunde, die ihm zur Seite stehen. Die ihm beim Aufräumen helfen wollen. Tammy und Mirek. Doch auch für die beiden sind die Aufräumarbeiten kein Kinderspiel. Auch sie sind ob der Verwahrlosung geschockt.

So scheint es nur logisch, dass sie nicht die ganze Wohnung auf einen Schlag säubern können. Etwa bei der Hälfte geben die beiden auf. Vertagen die weiteren Aufräumarbeiten. Als sie Klaus' Wohnung verlassen, klagen sie sich gegenseitig ihr Leid.

RTL2: „Bei dem Dreck kann keine Kakerlake überleben“

„Das wird noch schlimmer. Ich denke mal, wenn wir das Wohnzimmer machen, dann kommt uns auch etwas hinterher gekrabbelt“, macht sich Tammy Sorgen. Mireks Antwort: „Ich glaube bei dem Dreck kann keine Kakerlake überleben.“ Er lächelt gequält. Anders kann man das Gesehene vermutlich auch nicht ertragen.

------------------------------

------------------------------

Ob wirklich Kakerlaken in Klaus' Wohnung leben und wie es mit dem sympathischen Fotografen weitergeht, siehst du bei „Hartz und herzlich“ auf RTL2 oder bei „TV Now“.