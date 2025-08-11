RTL2-Zuschauer wegen Bürgergeld-Empfänger auf 180 – „Mir fehlen die Worte“

Tagtäglich zeigt RTL2 in der Sozial-Doku „Hartz und herzlich“, wie Menschen aus sozialen Brennpunkten ihren Alltag meistern. Viele von ihnen sind von staatlicher Unterstützung, wie beispielsweise dem Bürgergeld abhängig. Einer der Drehorte sind die Benz-Baracken in Mannheim.

Dort wohnt unter anderem Bürgergeld-Empfängerin Beate, die seit einiger Zeit arbeitslos ist. Um ihre finanzielle Situation zu klären, steht sie regelmäßig mit ihrem zuständigen Jobcenter in Kontakt. Doch die Kommunikation ist gar nicht mal so einfach. Umstände, die einige RTL2-Zuschauer fassungslos machen.

Bürgergeld-Empfängerin ist nicht erreichbar

Auf YouTube veröffentlicht der Kanal von „Hartz und herzlich“ regelmäßige Ausschnitte aus der Show. In einem der jüngsten Videos geht es um Beates Erreichbarkeit. Die Bürgergeld-Empfängerin hat nämlich seit zwei Jahren keine SIM-Karte mehr und ist somit telefonisch nicht zu erreichen.

„Für mich ist das nicht so wild, dass sie mich nicht erreichen können, oder dass ich keine Karte drin habe, dann habe ich mehr Ruhe. Ich sehe da jetzt kein Problem, dass ich nicht erreichbar bin. Es gibt immer Mittel und Wege“, so die Mannheimerin. Außerdem seien ihr 15 Euro Handykosten im Monat zu teuer, sagt sie. Was für sie eine sinnvolle Angelegenheit ist, sorgt bei den Zuschauern jedoch für Kopfschütteln.

Bürgergeld-Empfängerin sorgt für Diskussionen

Ein Blick in die Kommentare auf YouTube zeigt, dass viele Zuschauer kein Verständnis für Beates Entscheidung aufbringen können:

„Mir fehlen die Worte.“

„Wenn’s um die Kohle geht, dann kann sie telefonieren. Aber für das Jobcenter ist keine vernünftige Telefonnummer vorhanden?“

„Also nicht erreichbar zu sein, wäre schon ein Grund ihr das Geld zu streichen!“

„Ich glaube, ich bin im falschen Film.“

„Ich zahle nur 10 Euro im Monat für mein Handy. Telefon und SMS- Flat. Jedes Jahr gibt es für mich als Bestandskunde mehr GB. Das ist eine richtig dreiste Ausrede.“

RTL2 zeigt täglich ab 17.05 Uhr Folgen von „Hartz und herzlich“ im TV-Programm. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.