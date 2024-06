TV-Hammer! RTL2 holt DIESE Kult-Show im Juli zurück

Damit haben die RTL2-Zuschauer sicherlich nicht gerechnet!

Sobald die Fußball-Europameisterschaft 2024 vorbei ist, kehrt Panagiota Petridou (44) mit ihrer hitverdächtigen Show „Die Retourenjägerin“ zurück auf RTL2. Demnächst werden also die Herzen der Schnäppchenjäger höherschlagen, wenn Petridou wieder zur Jagd auf verborgene Schätze bläst.

RTL2: Show feiert TV-Comeback

In „Die Retourenjägerin“ geht es hoch her. Verschiedenste Artikel, von Technik bis Mode, die als Retouren zurückgesandt wurden, warten in großen Containerboxen auf ihre neuen Besitzer. Doch Vorsicht ist geboten! Die Kisten werden nur kurz angehoben, und die Teilnehmer müssen in Sekundenschnelle entscheiden, ob sich hinter der unscheinbaren Verpackung ein wahrer Schatz oder doch nur ein Flop verbirgt.

Die Show fordert von den Kandidaten nicht nur schnelle Entscheidungen, sondern auch ein gutes Auge und strategisches Geschick. Nur diejenigen, die wagemutig genug sind, unter Zeitdruck die richtigen Schlüsse zu ziehen, können am Ende des Tages als Sieger aus der Show hervorgehen. Dabei muss man wirklich mit Adleraugen jedes Detail erfassen und blitzschnell reagieren.

Nachdem „Die Retourenjägerin“ im letzten Jahr zeitweise montags ausgestrahlt wurde, findet die Show nun wieder zu ihrem traditionellen Sendeplatz am Mittwochabend zurück. Startschuss zum Staffelauftakt ist der 17. Juli um 20.15 Uhr. Auch Panagiota dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit freuen, wieder am Mittwochabend dabei zu sein. Fans können sich dementsprechend auf spannende neue Folgen voller Überraschungen freuen.

Wer eine Episode verpasst, muss sich keine Sorgen machen! Jede Folge der steht nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ zum Abruf bereit.