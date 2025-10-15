Kondom-Panne bei RTL2-Show – Reality-Stars bitten um Pille danach!

Da war das Landleben wohl doch zu aufregend… In der neuen RTL2-Show „Der Promihof“ ging es zwischen den Reality-Stars Tim Kühnel (28) und Emma Fernlund (25) heiß her. Und das mitten vor laufenden Kameras!

Eigentlich sollten die Realitystars auf einem Bauernhof in Polen um 100.000 Euro und den Titel „Hofkönig“ oder „Hofkönigin“ kämpfen. Aber statt Ackerbau und Stallarbeit gab’s Betten-Action im Doppelzimmer.

RTL2: Heißes Bettgeflüster auf dem „Promihof“

Ex-„Sommerhaus“-Sternchen Emma und Ex-„Love Island“-Star Tim kamen sich in der Show schnell näher. Dabei flogen unter der Bettdecke nicht nur die Funken, sondern offenbar auch die Vorsichtsmaßnahmen davon. Kurz darauf folgte der Schockmoment: Das Kondom war geplatzt.

Im „Promihof“-Interview erzählen die beiden offen, was passiert ist. „Kleines Missgeschick, Kondom ist gerissen“, gestehen Tim und Emma sichtlich verlegen. Die Situation war ihnen so unangenehm, dass sie mitten in der Nacht zur Produktion gingen, um Hilfe zu holen.

„Dadurch, dass das Kondom geplatzt ist, war auch in dem Moment für uns so ein bisschen ‚Okay, wie gehen wir mit der Situation um?‘ Weil du kannst dann ja nicht rausgehen oder sonst was. Und dann sind wir noch 5 Minuten später in der Nacht ins Interview gegangen und haben dort darum gebeten, dass wir eine Pille danach bekommen“, erklärt Tim später gegenüber RTL.

Dreimal kam es laut Tim im Verlauf der Dreharbeiten zum Sex. Das Missgeschick blieb jedoch einmalig. Bereuen will er die TV-Aktion trotzdem nicht. Nur eine Sache hat er gelernt: „Seit dieser ‚Promihof‘-Geschichte habe ich immer meine eigenen Kondome dabei. Ich kaufe die selber, weiß, dass das safe ist und nicht irgendwie ‚Made in Poland‘ oder so.“