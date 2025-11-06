Rausschmiss: Sender greift in RTL Zwei-Format knallhart durch

Auf dem RTL Zwei-„Promihof“ herrscht aktuell Ausnahmezustand! Romantische Gefühle und Zusammenhalt unter den Stars? Komplette Fehlanzeige! Dagegen bestimmen Misstrauen, Tränen und blanke Nerven den Alltag der Promis.

Ein plötzlicher Knall dürfte den Reality-Fans wohl besonders in Erinnerung bleiben: der Rausschmiss von Chelsea „Muddern“ Montgomery. Doch was ist der konkrete Auslöser dafür? Und welche zusätzliche Überraschung sorgt plötzlich für Aufsehen?

RTL Zwei: Beim „Promihof“ kochen die Emotionen hoch

Die 1,95 m große Influencerin steht plötzlich im Zentrum eines brisanten Regelbruchs. Der Vorwurf? Sie soll während eines Spiels interne Informationen weitergegeben und damit betrogen haben. Während Giulia Siegel sofort auf Konfrontation geht und „Muddern“ scharf angreift, beteuert diese ihre Unschuld.

++ auch für dich interessant: Eklat um „Love Island VIP“: RTL Zwei muss dazwischen gehen ++

Plötzlich greift die RTL Zwei-Produktion ein. Nach Sichtung des Videomaterials fällt sie eine eindeutige Entscheidung: Disqualifikation! Chelsea muss das Format sofort verlassen. Doch das ist längst nicht das einzige Drama, das den „Promihof“ erschüttert.

Dieses Comeback dürfte wohl jeden überraschen

Sandra Sicora sorgt für ein überraschendes Comeback: Die Reality-Kandidatin, die bereits in Folge 4 ausgeschieden war, kauft sich für satte 10.000 Euro aus dem Jackpot zurück in die Show.

Während sie ihr Glück kaum fassen kann, ist besonders Paco Herb fassungslos über diese Entscheidung. Der Wiedereinzug sorgt für heftige Diskussionen und erhitzt die Gemüter extrem.

Schlussendlich steht den Zuschauern eine vielfältige Abendunterhaltung bevor. Und eines ist sicher: Es gibt noch mehr Drama, Eklats und Wendungen. Die beschriebenen Episoden, die neunte und zehnte „Promihof“-Folge, sind übrigens bei RTL+ verfügbar.