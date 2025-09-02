RTL-Zwei-Star Panagiota Petridou: „Ich möchte meine Familie schützen“

Sie ist Deutschlands bekannteste Autofachfrau – Panagiota Petridou. Doch die 46-Jährige ist schon längst viel mehr. In ihrer RTL-Zwei-Show „Dinge gibt’s…“ stellt sie gleich mehrere Prominente vor die Aufgabe, die Preise der skurrilsten Dinge zu erraten. Wir haben mit der gebürtigen Solingerin über ihre neue Show, ihre eigenen Schätzfähigkeiten, ihre Familie und ihr Kind gesprochen.

In „Dinge gibt’s ..!“ müssen die Promis ihre Schätzfähigkeit unter Beweis stellen – wie sieht es dahingehend bei Ihnen aus?

Also ich bin relativ gut im Schätzen, weil ich eine sehr gute Menschenkenntnis habe und auch meine, dass ich sehr gut im Allgemeinwissen bin. Deswegen habe ich sehr vieles schon mal gesehen oder gehört. Ich habe auch ein aufsaugendes Gedächtnis. Wenn ich irgendwo mal einen Funfact oder so gehört habe, dann vergesse ich ihn nicht.

Bei Autos sind sie sicherlich sehr gut. Doch wo würden Sie sich bei der Preisfindung gar nicht auskennen?

Ich würde mich nicht gut auskennen mit allem, was mit mathematischen Dingen zu tun hat. Also zum Beispiel: wie viel wiegt ein Schiff – oder generell überall dort, wo man viel mit Gewicht rechnen oder messen müsste.

Gibt es Dinge, bei denen Sie nicht auf den Preis achten?

Ja, bei Lebensmitteln. Da kaufe ich immer das, was lecker aussieht. Nur wenn ich mal unbedingt bestimmte Pilze haben will, die dann gerade nicht Saison haben und deshalb dreimal so viel kosten, überlege ich es mir. Grundsätzlich achte ich aber auf Bio-Qualität. Und im Restaurant ist es ähnlich: wenn ich Appetit auf einen bestimmten Fisch habe und der kostet etwas mehr, ist mir das egal. Mir ist einfach wichtig, ein leckeres Essen zu haben.

Moderatorin Panagiota Petridou und ihre Show „Dinge Gibt’s…“. Foto: RTLZWEI, Fernsehmacher / Foto: M

⁠Sie sind die bekannteste Auto-Expertin des Landes. Ihre Familie aber halten Sie aus der Öffentlichkeit heraus. Wieso haben Sie mit ihrem Mann diese Entscheidung getroffen?

Ja, also ich habe die Entscheidung getroffen, weil das ja mein Job ist und nicht sein Job. Ich bin in der Öffentlichkeit und wenn ich über den roten Teppich gehe, dann habe ich ja was zu sagen und nicht er. Und ich wollte ihn auch schützen, weil ich nicht möchte, dass er der Öffentlichkeit ausgesetzt ist und irgendjemand irgendetwas bewertet oder sagt. Ich weiß, man braucht dazu auch einfach ein dickes Fell. Und ich möchte meine Familie schützen vor irgendwelchen Leuten wie Hatern oder Stalkern oder sonstigen Verrückten, die da draußen rumlaufen.

⁠Können Sie sich vorstellen, dass ihr Kind einmal in ihre Fußstapfen tritt und die Auto-Leidenschaft auch beruflich weiterträgt? Wie fänden Sie das?

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Kind in meine Fußstapfen tritt, weil es ganz viele charakterliche Eigenschaften von mir hat. Es ist wahnsinnig offen, lacht den ganzen Tag und ist Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich war als Kind auch so. Aber grundsätzlich kann mein Kind alles werden, was es will. Ich würde ihm da keine Steine in den Weg legen, es aber auch nicht mit Druck in irgendeine Richtung zwingen. Es soll das machen, was sein Talent ist und wofür sein Herz schlägt.

RTL Zwei zeigt „Dinge gibt’s …“ stets montags um 21.15 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Alessia Herren, Isi Glück oder Starkoch Johann Lafer.