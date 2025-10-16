Nach knapp 30 Jahren – RTL2 bringt Kult-Serie zurück

Halloween-Fans dürfen sich freuen! Nach fast 30 Jahren kehrt ein echter TV-Klassiker zurück. RTL2 zeigt neue Folgen von „X-Factor: Das Unfassbare“ – natürlich wieder mit Jonathan Frakes als geheimnisvollem Gastgeber.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, laufen die neuen Episoden am 1. November um 20.15 Uhr bei RTL2. Frakes wird auch diesmal wieder fünf mysteriöse Kurzgeschichten präsentieren, in denen Menschen an die Grenzen des rational Erklärbaren stoßen. Manche dieser Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten, andere stammen aus der Feder kreativer Drehbuchautoren. Welche Storys echt sind und welche erfunden, verrät Frakes wie gewohnt erst am Ende der Sendung.

Nach 30 Jahren: RTL2 belebt Mystery-Kult wieder

In einer der neuen Episoden, „Der graue Mann und das Meer“, spielt der verstorbene Schauspieler Christian Oliver seine letzte Rolle. Der frühere „Alarm für Cobra 11“-Star war Anfang 2024 gemeinsam mit seinen beiden Töchtern bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen. Die Episode zeigt ihn noch einmal in einer ergreifenden Szene – zusammen mit seinen Kindern.

Auch in den anderen Geschichten, darunter „Der Schnappschuss“, „Lebenslänglich“, „Rechtmäßiges Erbe“ und „Der Übungsflug“, treten bekannte Gesichter auf. Mit dabei sind internationale Darsteller wie Jaymes Butler („Barbarian“) und Zach Tinker („The Young and the Restless“).

Doch damit nicht genug: RTL2 verwandelt den 1. November in einen kompletten Mystery-Tag. Schon ab 8.55 Uhr laufen Wiederholungen alter Folgen von „X-Factor: Das Unfassbare“. Der Sender setzt dabei auf ein Erfolgsrezept – denn der Nostalgie-Marathon bringt regelmäßig starke Quoten.