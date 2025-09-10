Comeback gescheitert! RTL2 wirft Kult-Show raus

Das war wohl nix. RTL2 wollte mit dem Comedy-Klassiker „Genial daneben“ noch einmal an alte Glanzzeiten anknüpfen. Doch das große Comeback entpuppte sich als echter Quoten-Flop.

Statt Lacher hagelte es nämlich Frust. Montags (08.09) landete die Show laut dem Branchenmagazin „Quotenmeter“ mit mageren 3,3 und 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ausgerechnet gegen die starken VOX-Löwen hatte das Format keine Chance. Der Montagabend ist hart umkämpft und für „Genial daneben“ schlicht zu hart.

Kult-Comedy gescheitert: RTLZWEI zieht nach dem Flop den Stecker

Doch damit nicht genug. Auch das Folgeprogramm „Dinge gibts…!“ mit Panagiota Petridou crashte komplett. Die Neu-Moderatorin konnte die Zuschauer nicht retten, im Gegenteil. Mit 2,4 und sogar nur 1,6 Prozent sackte die Sendung vollends ab.

+++ Bürgergeld-Empfängerin verpasst 12 Jobcenter-Termine – „Habe keine Zeit“ +++

Kein Wunder, dass RTL2 nun endgültig den Schlussstrich zieht. Ab kommender Woche fliegen beide Shows aus dem Programm. Bei „Genial daneben“ ist die Lage besonders tragisch. Von den neuen Folgen war ohnehin kaum noch was übrig. Die letzten Reste der Staffel wurden in den letzten zwei Wochen einfach abgespult. Ob die Show bei RTL2 überhaupt noch eine Zukunft hat? Fraglich.

Mehr Nachrichten gibt es hier für dich:

Was kommt stattdessen? Reportagen statt Comedy. Schon ab nächstem Montag (15.09) übernimmt zunächst Wiederholungsware die Slots. Mit dabei: „Deutschland bei Nacht – Schuften statt schlafen“, das Ende September dann mit neuen Folgen weitergeht. Außerdem laufen Wiederholungsfolgen von „Hartes Deutschland – Leben am Brennpunkt“.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.