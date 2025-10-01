RTL2 schickt Promis auf den Bauernhof – auch Dschungel-Legende dabei

Ab dem 15. Oktober geht es für eine bunte Mischung aus Reality-Stars raus aufs Land. RTL2 schickt sie in das neue Format „Der Promihof“. Dort warten kein Glamour und rote Teppiche, sondern Stallarbeit, Tiere und knallharte Regeln.

Das Konzept ist einfach: Wer das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnen will, muss ackern. Auf dem Hof warten laut Sender „tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Stallgeruch“. In der „Bauer Bänk“ können die Promis ihren Jackpot sichern oder erhöhen. Auf dem „Mätsch-Feld“ geht es um Safety-Tickets. Beim „Großen Ausmisten“ wird entschieden, wer den Hof verlassen muss.

RTL2 startet „Der Promihof“

Ein echtes Bauernauge passt dabei auf: Nino Sifkovits, der Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht. Bekannt aus „Diese Ochsenknechts“, übernimmt er die Rolle des strengen Aufsehers. Seine Aufgabe: Regeln überwachen.

Unter den Teilnehmern finden sich bekannte Reality-Gesichter: Giulia Siegel, Dschungelcamp-Legende Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Paco Herb, Chris Broy und Pinar Sevim. Citiolo hat dabei eine klare Meinung: „Reality-Stars sind gefährlicher als die Tiere.“ Ob er recht behält, zeigt sich im Verlauf der Staffel.

Auch “neue“ Gesichter mischen mit. Mit dabei sind Aurelia Lamprecht, Sandra Sicora, Saskia Beecks, Laura Morante, Nadja Großmann, Ina Kina und Mladen „Maki“ Doric. Dazu treten Jenny Graßl und Tim Kühnel an. Für frischen Wind sorgen Internet-Legende Fritz Wagner, bekannt durch „Thüringer Klöße“, Content-Creatorin Chelsea „Muddern“ Montgomery, Auswanderin Alicia King und Alessandra Riii, die Schwester von Jenifer.

Sängerin Nina Reh zeigt sich schon vorab kämpferisch. „Ich bin eine kleine Kampfsau, ich habe Bock auf die Challenge und ich will auch meine ehrgeizige Seite zeigen“, erklärte sie gegenüber RTL2. Emma Fernlund, Ex-Freundin von Umut Tekin, klingt dagegen wenig motiviert: „Ich habe keinen Bock anzupacken, sage ich ehrlich – ich bin faul.“

Wie weit man mit Faulheit kommt, zeigt RTL2 ab dem 15. Oktober immer mittwochs um 20.15 Uhr. Auf RTL+ gibt es „Der Promihof“ bereits eine Woche früher.