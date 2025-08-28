RTL-Zwei-Zuschauer schimpfen über Bürgergeld-Empfänger: „Ab in den Knast und gut“

Er geht nicht arbeiten, hat in seinem Leben aber schon einen gewaltigen Berg Schulden angehäuft: Bürgergeld-Empfänger Markus belasten Verbindlichkeiten in Höhe von rund 80.000 Euro. Dazu hat er das Jobcenter um mehrere Tausend Euro betrogen. Jetzt droht ihm sogar das Gefängnis. Durch die RTL-Zwei-Sendung „Deutschland deine Schulden“ bekam er zwar mit Max Postulka einen Berater gestellt, doch auch der schien an der Ignoranz des Kölners zu verzweifeln.

Denn bereits am fünften Tag des Monats hat der Bürgergeld-Empfänger nur noch 8,22 Euro auf dem Konto. Wie er damit 25 weitere Tage durchkommen will? Unklar. Die Zuschauerinnen und Zuschauer des Formats jedenfalls haben sich schnell eine Meinung über den Mann gebildet, der sein bisheriges Leben vor allem auf Pump aufgebaut hat.

Bürgergeld-Empfänger lebt ein Leben auf Pump

„Herr Postulka sollte seine wertvolle Zeit und Arbeit lieber für Klienten nutzen, die diese zu schätzen wissen und mitarbeiten“, empfiehlt ein Zuschauer bei YouTube. Ein anderer schreibt: „Fallen lassen. Ab in den Knast und gut. Ob er will oder nicht.“

++ Zu faul für den Bürgergeld-Antrag: „Ich verarsche die“ ++

Während ein Dritter ergänzt: „Manchmal kann ich einfach nicht glauben, mit wie wenig Verstand manche Zeitgenossen dahinvegetieren.“

Bürgergeld-Empfänger hat ein Alkoholproblem

Doch damit nicht genug. Markus hat auch noch mehrere Kinder, von denen zwei gerade von ihrer Mutter in einem Mutter-Kind-Heim zurückgelassen wurden. Diese hatte sich auf den Weg zu ihrem neuen Partner gemacht, und die gemeinsamen Töchter nicht mitgenommen.

Markus will nun seinerseits zu den Kids ins Heim ziehen, diese betreuen. Problematisch jedoch ist, dass er ein starkes Alkoholproblem hat, scheinbar nicht so recht realisiert, welch Verantwortung er damit auf sich nimmt. Und so bleibt nur zu hoffen, dass seine hehren Absichten ein gutes Ende nehmen. Wie die Geschichte von Markus weitergeht, kannst du hier nachlesen.