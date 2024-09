Bürgergeld-Empfänger hat fast 20.000 Euro Schulden – er geht drastischen Schritt

In den Benz-Baracken ist das Leben selten einfach, und Pascal (22), bekannt aus der RTL2-Show „Hartz und herzlich“, weiß das nur zu gut. Trotz seiner jungen Jahre hat der Bürgergeld-Empfänger schon mehr durchgemacht als viele andere. Jetzt ist er zurück in der berüchtigten Mannheimer Siedlung – mit einem Koffer voller Sorgen und einem Berg von Schulden.

Pascal zog einst der Liebe wegen nach Kusel, doch die romantische Idylle hielt nicht lange. Nach der Trennung von seiner Freundin Michelle kam der junge Mann zurück zu seiner Mutter Beate, nur um festzustellen, dass das Leben in den Benz-Baracken noch immer voller Herausforderungen steckt. Die Rückkehr nach Mannheim brachte nicht nur alte Erinnerungen, sondern auch neue Probleme.

Bürgergeld: Pascal kehrt mit Schuldenlast zurück

Mit über 20.000 Euro Schulden kämpft Pascal um seine finanzielle Zukunft. Beate, die ihrem Sohn immer wieder eine zweite Chance gibt, hat ihn trotz zahlreicher Konflikte erneut aufgenommen. „Der Pascal kann mich jetzt richtig am Ar*** lecken“, hatte sie einst im Zorn gesagt, doch das Mutterherz siegte schließlich. Jetzt hilft sie ihm, seine Schulden abzubauen, auch wenn sie sagt: „Verdient hat er es eigentlich nicht.“

+++ Bürgergeld: Mutter muss zurück nach Mannheim – der Grund macht sprachlos +++

Die Lösung? Eine Privatinsolvenz. „Ich habe ca. 15-20.000 Euro Schulden. Diese würde ich gerne loswerden.“, so der Mannheimer gegenüber „MANNHEIM24“. Ein harter Schritt für Pascal, aber ein notwendiger, um die finanzielle Last endlich loszuwerden. Während Pascal versucht, seine Finanzen in den Griff zu bekommen, bleibt abzuwarten, wie lange die neue Harmonie mit seiner Mutter anhält. Ob Pascal es tatsächlich schafft, sein Leben zu ordnen und seine Schulden loszuwerden?

RTL2 zeigt seit Montag (26. August) von Montag bis Freitag täglich um 18.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Baracken. Die Episoden sind im Anschluss auch immer in der Mediathek bei RTL+ zu sehen.