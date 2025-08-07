RTL-Zwei-Zuschauer schimpfen über Bürgergeld-Doku: „Und dafür gehen wir malochen“

Die Bürgergeld-Dokus auf RTL Zwei – sie haben durchaus Zoff-Potenzial. Ob „Armes Deutschland“, „Hartz Rot Gold“ oder auch „Hartz und herzlich“. Viele der Protagonisten zeichnen sich durch einen ungezähmten Willen aus, möglichst wenig zu arbeiten, dafür aber möglichst viel Geld vom Staat zu kassieren. Verständlich, dass das einige Zuschauer auf die Palme bringt.

So auch das aktuelle Video von „Hartz und herzlich“ bei YouTube, das einen Ausschnitt aus dem Leben der siebenfachen Mama Michaela und ihrer jüngsten Tochter Layla zeigt. Michaela hatte sich von Laylas Papa getrennt, ein schwerer Schlag für die Dreijährige, die ihren Vater schmerzlich vermisst.

Doch auch Michaela wünscht sich für ihre Tochter ein besseres Verhältnis. Bis dahin vertreibt sich die Früh-Rentnerin ihre Freizeit mit Kartenspielen. Gegen ihre Nachbarin. Die Hitze der vergangenen Tage macht den beiden Frauen jedoch schwer zu schaffen. „Der Klimawandel ist ein bisschen zu doll, würde ich sagen“, so die 45-jährige Früh-Rentnerin, die von der Grundsicherung lebt.

Schwierig: Besonders gesund lebt Michaela nicht. Auf dem Tisch stehen Cola und Zigaretten, dazu eine Tüte Kartoffelchips. Dazu gibt es Eis für die 3-Jährige. Dinge, die auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auffallen.

„Ich verstehe es nie, wieso die Leute in der Wohnung rauchen müssen, wenn Kinder dort leben. Ich bin selbst Raucher und habe auch Kinder, und habe schon vor den Kids nicht in der Wohnung geraucht“, heißt es dort beispielsweise. Ein anderer Zuschauer schreibt: „Das arme Kind isst nur Zuckerkram.“ Und ein anderer ergänzt: „Tja Michaela, andere Leute müssen neun Stunden arbeiten bei der Hitze, damit du daheim bleiben kannst.“ Oder auch: „Und dafür gehen wir malochen.“

Eine Aussage, die durchaus diskutabel erscheint. Schließlich ist die siebenfache Mutter Frührentnerin, kann also augenscheinlich aus einem bestimmten Grund nicht mehr arbeiten. Die Gesundheitsfragen jedoch sind durchaus angebracht.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass die kleine Layla bald ihren Papa wiedersehen kann. RTL Zwei zeigt „Hartz und herzlich“ von Montag bis Freitag jeweils um 18.05 Uhr. Wichtig zu betonen: Die meisten Empfänger von Sozialleistungen wollen schnellstmöglich wieder auf eigenen Füßen stehen.