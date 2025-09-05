Zoff um RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku: „Vorsätzliche Betrüger!“

Sie sind jung, sie sind augenscheinlich gesund, nur arbeiten wollen sie nicht. Stattdessen shoppen sie im Internet und haben in jungen Jahren schon einen erschreckend hohen Schuldenberg angehäuft: Die 19-jährige Samantha und ihr 25-jähriger Freund Nico aus der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Deutschland – Deine Schulden“.

Während Samantha mit rund 9.000 Euro in der Kreide steht, hat ihr Partner schon 60.000 bis 70.000 Euro Miese angesammelt. Ein schockierender Schuldenberg, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung. Vor allem, weil die beiden keinerlei Unrechtbewusstsein an den Tag legen. „Ich bestelle das, und man hat rein theoretisch 14 Tage Zeit, das zu bezahlen, meistens mache ich das nicht“, witzelt Nico in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku über ein Videospiel, dass er sich mal eben schnell bestellt hat.

Zoff um RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku

Der Trick: Er gibt bei der Bestellung einen falschen Namen, aber die richtige Adresse an. Dann überklebt er das echte Namensschild und bekommt so seine Post zugestellt. „Eigentlich müsste es auffallen, aber es geht immer wieder durch“, grinst der 25-Jährige.

Dreistigkeit, die bei den RTL-Zwei-Zuschauern auf wenig Gegenliebe stößt. „Eine erschreckende Realität! Die Doku zeigt eindrucksvoll, wie schnell Konsum zur Schuldenfalle werden kann. Besonders die Geschichte von Samantha und Nico ist ein Weckruf. Danke für den ehrlichen Einblick – hoffentlich hilft es anderen, bewusster mit Geld umzugehen“, heißt es beispielsweise auf dem YouTube-Account von RTL Zwei.

Ein anderer schreibt: „Für solche Menschen ist die Privatinsolvenz nicht da! Das ist für Menschen, die unverschuldet in die Schuldenfalle geraten, und nicht für vorsätzliche Betrüger!“ Und ein Dritter fordert: „Bei denen müsste doch die Schufa länger als jede Klopapier-Rolle sein. Ich bin der Meinung, dass solche, die so dreist betrügen, keine Chance haben sollten, in die Insolvenz zu gehen.“