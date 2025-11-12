RTL2 zeigt „Armes Deutschland“: Kurz danach kursiert die Nachricht

Wie leben Menschen in Deutschland, die auf staatliche Unterstützung wie dem Bürgergeld angewiesen sind? Einen ungeschönten Einblick liefert RTL2 mit der Doku-Reihe „Armes Deutschland.“ Die Protagonisten zeigen offen, wie sie ihren Alltag bestreiten und sorgen damit regelmäßig für Diskussionen. Während die einen vom Staat leben, kämpfen andere um jeden einzelnen Euro.

Am Dienstagabend (11. November) wurde einmal mehr deutlich, dass das Format ein Publikumsmagnet bleibt. Wie „DWDL“ berichtet, erreichte der Sender einen Tagesmarktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist der beste Wert seit dem 3. Juni.

RTL2 punktet mit Sozialdoku

Vor allem die Sozialdokus trugen zu diesem Erfolg bei. „Armes Deutschland“ kam zur Primetime um 20:15 Uhr auf 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, etwas weniger als in der Vorwoche. Dafür legte die Gesamt-Reichweite leicht auf 0,63 Millionen Zuschauer zu. „Hartz und herzlich“ tat sich am späteren Abend etwas schwerer und landete bei 4,4 Prozent Marktanteil.

Doch schon tagsüber lief es für RTL2 überdurchschnittlich gut. „Hartz Rot Gold“ holte ab 17 Uhr starke 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ eine Stunde später 7,8 Prozent.

RTL2 zeigt das Leben von „Armes Deutschland“-Protagonisten

Inhaltlich drehte sich die neue Folge um bekannte Gesichter. Bei Jenny und Christian sollen bald die Hochzeitsglocken läuten. Das Paar mit 17 Jahren Altersunterschied hat sich bereits 2022 verlobt. Doch das Hochzeitsbudget ist knapp.

Auch Langzeitarbeitslose Carola stand erneut im Fokus. Nach der Trennung von ihrem Verlobten Lothar ist sie zu Ex-Freund Stefan zurückgekehrt. Doch auch diese Beziehung steht unter keinem guten Stern. In ihrer Krise sucht Carola Trost bei einem weiteren Ex.

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.