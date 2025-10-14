RTL und ZDF: Überraschend ehrlich! So eng sind die Stars mit ihren Eltern verbunden

Erfolgreich seit Jahren, im Rampenlicht zu Hause, eine große Fangemeinde: Doch RTL-Star, Poptitan Dieter Bohlen, sowie die ZDF-Größen, Entertainer Giovanni Zarrella und Schauspielerin Stephanie Stumph, haben nie vergessen, wo ihre Wurzeln liegen.

Oft zeigen die drei Stars auf ihren Social Media-Accounts oder in Interviews, wie sehr sie die Liebe, Erziehung und Unterstützung ihrer Eltern auf ihren Karrierewegen getragen hat. Es sind emotionale Worte und Bilder, die viele Menschen an die eigene Beziehung zu ihren Eltern erinnern.

ZDF-Star Giovanni Zarrella: Seine Eltern sind seine Vorbilder

Wer regelmäßig die „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF verfolgt, kommt an den Eltern von Giovanni Zarrella nicht vorbei. Oft sind sie bei den Events ihres Sohnes hautnah dabei und nehmen direkt im Publikum Platz.

Clementina und Bruno sind bald seit 50 Jahren verheiratet. Sie haben dem Entertainer gezeigt, was Respekt, Liebe und Vertrauen in einer Partnerschaft bedeuten. In Interviews erzählt Giovanni Zarrella oft, wie er diese Werte jetzt in seiner Ehe mit Jana Ina lebt. 2019 schwärmte er in einem Facebook-Beitrag: „Ihr seid einzigartig. Ihr seid besonders. Ihr seid die größten Vorbilder für mich auf diesem Planeten. Danke für eure Liebe!“

RTL-Star Dieter Bohlen: Mehr als 70 Jahre sind seine Eltern an seiner Seite

Auch RTL-Star Dieter Bohlen hat ein enges Verhältnis zu seinen Eltern und zeigt dies regelmäßig öffentlich auf seinem Instagram-Account. Seit mehr als 70 Jahren sind Hans und Edith Bohlen nah und liebevoll an seiner Seite.

In einem RTL-Interview erzählte er: „Ich habe sowieso die geilste Mutter der Welt.“ Seine Eltern sind beide über 90 Jahre alt und für den Poptitan echte Vorbilder. Anhand seiner Posts und herzerwärmenden Worte wird schnell deutlich, wie sehr er seine Eltern liebt.

ZDF: Vater-Tochter-Duo privat und beruflich ein starkes Band

ZDF-Schauspielerin Stephanie Stumph hat ebenfalls ein inniges Verhältnis zu ihren Eltern. In einem Interview mit „Frau im Spiegel“ verriet sie im Februar 2025: „Meine Eltern sind ein großes Vorbild für mich. Sie haben immer zusammengehalten, auch wenn es mal nicht so leicht war. Sie sind durch Dick und Dünn gegangen.“ Noch heute schaut sie zu ihren Eltern auf und lässt sich von ihnen inspirieren.

Das Besondere? Ihr Vater, Schauspieler Wolfgang Stumph, weckte in ihr ihre Leidenschaft und ihr Talent für die Schauspielkunst. Schon als kleines Mädchen startete die ZDF-Schauspielerin mit der Rolle der Christiane in der ZDF-Krimireihe „Stubbe – Von Fall zu Fall“, die sie ab 1995 spielte. Gemeinsam mit ihrem Vater stand sie Jahrzehnte vor der TV-Kamera. Dennoch waren es ihre Leistung und ihr eigener Wille, die sie formten.

Schlussendlich zeigt sich: Wenn Eltern Liebe und Unterstützung schenken, wirkt das über Jahrzehnte. Daher ist es umso wichtiger, seinen Eltern zu zeigen, wie sehr sie an einem am Herzen liegen. Dieter Bohlen, Stephanie Stumph und Giovanni Zarrella wurden allesamt von ihren Eltern getragen und schauen bis heute zu ihnen auf.



