Nach Geisel-Freilassung: Sondersendung! RTL & Co. reißen ihr Programm um

Die Nachricht sorgte weltweit für Erleichterung: Alle 20 noch lebenden israelischen Geiseln sind frei. Am Montag, dem 13. Oktober 2025, spielten sich in Israel bewegende Szenen ab. Familien lagen sich in den Armen, Tränen der Freude und des Schmerzes flossen. Der Moment der Rückkehr ging um die Welt – und auch die deutschen Fernsehsender reagierten sofort.

Sender ändern kurzfristig ihr Abendprogramm

Um 20.15 Uhr sendet der Privatsender ein „RTL aktuell Spezial“ mit dem Titel: „Endlich frei! Die Geiseln sind zu Hause – Gibt es jetzt Frieden in Nahost?“. Moderator Christopher Wittich führt durch die zehnminütige Sendung. Laut „DWDL“ werden Reporterinnen und Reportern in Israel auf die Beratungen in Sharm El-Sheikh blicken. Wegen des Specials verschiebt sich die Vorberichterstattung zum WM-Qualifikationsspiel auf 20.25 Uhr.

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender passen ihre Programme an. Die ARD zeigt parallel zu RTL einen „Brennpunkt“ mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche. Sicherheitsexperte Prof. Peter Neumann ordnet dort die Lage ein. Durch die 20-minütige Sondersendung beginnt die Komödie „Kaiserschmarrndrama“ erst um 20.35 Uhr.

Das ZDF startet sein „ZDF spezial“ bereits um 19.25 Uhr. Moderatorin Shakuntala Banerjee spricht mit dem Nahost-Experten Daniel Gerlach und den Korrespondentinnen des Senders. Auch Steffen Seibert, derzeit deutscher Botschafter in Israel, kommt zu Wort. Das 50-minütige Format soll Hintergründe und politische Folgen beleuchten.

RTL, ARD und ZDF reagieren damit auf ein Ereignis, das weltweit Hoffnung weckt. Doch trotz der Freude über die Freilassung bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Viele fragen sich nun: Wird dieser Tag der Beginn eines neuen Friedens sein – oder nur eine kurze Atempause?